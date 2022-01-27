疫情再起！民航局啟動全國機場「無接觸填單」

依據中央流行疫情指揮中心要求，國際線旅客入境時，需填寫健康聲明書，並搭乘防疫計程車前往防疫旅宿或集中檢疫所檢疫，搭車前必須個人與防疫旅館相關資訊，並繳交給機場工作人員與司機後，始可搭車前往防疫旅宿。機場工作人員事後則需將旅客搭車資訊補登於衛福部系統中，以便指揮中心掌握疫情資訊。
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民航局表示，旅客登入衛福部系統填寫健康聲明書後，系統會給予一專屬條碼，此一系統建置後，旅客僅需至機場內掃描器掃描手機內的條碼，工作人員即可將搭乘防疫計程車所需相關資訊印出，一張由機場保留並自動登入系統，另一張由機場工作人員交給計程車司機，旅客與工作人員及司機均無須接觸。
林國顯表示，此一系統減少了旅客與機場工作人員及司機的接觸機會，不僅保護旅客，也保護工作人員與司機；系統目前已經於桃園、松山與高雄等三處有國際航班的機場啟用，目前尚無國際航班的台中機場亦已完成準備，國際航班恢復營運後，可以馬上投入。
林國顯持續前往松山機場視察整備情況，除檢視無接觸填單系統運作狀況，瞭解疏運與防疫相關工作並表示，松山機場營運中的航線並無指揮中心要求落地立即篩檢的航線，但所有同仁仍應密切注意各國疫情狀況，特別是旅客接觸機會較多的入境長廊、行李轉盤、廁所等地區，務必要以以最嚴謹的態度落實清消與各項防疫細節。
民航局指出，依據航空公司售票情況，本月29日至2月2日，本島往離島以及2月2日至6日離島往本島，多數航班均已趨近客滿，其他離峰時段則尚有零星空位，尚未購票旅客可多加利用。搭機旅客亦請遵守機上不得飲食、全程配戴口罩等各項防疫規定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。