詹雅雯怪病暴瘦11公斤！右邊萎縮無力　心酸包棉被練唱

台語金曲歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，去年拖著病體，如願完成小巨蛋演唱會，今（27）日抱病力挺好友陳國華，擔任年代音樂節目《那些年。那些歌》的首集大來賓，身形削瘦的她透露發病後暴瘦11公斤，長期使用左邊支撐身體，長年累月下來，右邊手腳都萎縮了，現在連拿麥克風也會覺得無力。





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▲陳國華（右）為了幫詹雅雯補身體，特地燉雞湯。（圖／年代提供）

▲台語歌后詹雅雯（左）抱病力挺陳國華新節目。（圖／年代提供）

▲詹雅雯罹患帕金森氏症，希望以自身面對病情的正能量，療癒人心。（圖／年代提供）

陳國華開設音樂節目《那些年。那些歌》，首集邀請詹雅雯開唱，為了幫好友補身體，特地燉了一鍋雞湯帶，霸氣承諾：「不只燉雞湯，以後妳的身體都歸我管！」讓詹雅雯感動得說：「我現在很少上節目，為了陳國華，我就以『聲』相許了！」由於詹雅雯右半邊身體麻痺，身體無法使力，他會特意走在前方，讓詹雅雯搭肩當人體拐杖，好像金門王和李炳輝，兩人好感情不言而喻。





詹雅雯生病後難以進食，體重暴瘦到40公斤，右手腳因此萎縮，連講話唱歌都變得吃力，她無奈表示「因為右手沒力，唱歌時會覺得麥克風很重，只要進食噁心感就來了，肚子會脹痛到在床上翻滾。」而且打了第三劑疫苗出現驚人副作用，身體持續畏寒，吹暖氣也沒用，不舒服了一個禮拜，「為了上節目，在家還是包著棉被練歌。」





▲《那些年。那些歌》邀請到菲律賓知名樂隊「奇歌樂團」進駐表演，節目內容豐富精彩！（圖／年代提供）

陳國華不捨好友與病魔搏鬥，心疼地說：「她默默做了那麼多公益，自己卻受病痛折磨，現在她願意出來唱歌，我很感動，帶給大家很多希望！」詹雅雯也感謝這節目讓歌手在疫情期間還有舞台可以表演，希望用歌聲帶給觀眾正能量，鼓勵大家勇敢面對挫折。《那些年。那些歌》將於2月26日在年代MUCH台開播。



