2022除夕特別節目一次看　小S扮「最辣舞女」同台黃子佼

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三立台灣台《超級紅人榜》「虎你旺改編賽」
18:30-20:00
由于美人、蔡昌憲、許志豪主持，人氣歌手將挑戰改編各國歌曲，唱出不同新年新希望，評審團為陳子鴻、許常德、詹雅雯、荒山亮。
1月31號除夕夜：
台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》
19:00～01:00
看點：
主持天后小S（徐熙娣）首度合體本土天團「玖壹壹」春風、洋蔥及健志，合唱改編版的《舞女》，還會與「經典舊愛」、主持人黃子佼同台。
總主持：黃子佼
紅隊主持人：王少偉、花花
白隊主持人：納豆、瑪麗
歌手陣容：
A-Lin、徐佳瑩、詹雯婷、彭佳慧、王心凌、韋禮安、許富凱、亂彈阿翔、浩子、艾怡良、蕭秉治、鼓鼓、李千那、宋念宇、頑童MJ116、玖壹壹、盧廣仲等。
中視《虎虎生風旺旺年》
20:00～01:00
白冰冰以金冠太后裝亮相，陽帆則是應景穿上酒紅色西裝喜氣洋洋，和《飢餓遊戲》主持群孫協志、王仁甫、許孟哲，「豆花妹」蔡黃汝、峮峮齊唱賀年歌曲向大家拜年。
三立都會台、台灣台《2022超級華人風雲榜-K歌王站出來》
20:00～23:00
節目將深入前往誕生台灣第一張黑膠唱片「亞洲唱片」與在流行音樂史上不斷孕育出重要音樂人才的台南錄製，挖掘潛藏在台南當地的素人歌唱高手。
龍虎2隊藝人將組成星探團，到台南各地挖掘極具潛力的歌唱高手，最後齊聚在舞台進行歌唱PK，選出最終的K歌之王。
主持人：曾國城
評審：康康、大支、苗可麗
龍隊星探團：許志豪、吱吱、草屯囝仔、楊繡惠
虎隊星探團：小鐘、八弟、焦凡凡、徐凱希
民視《民視第一發發發》
19:00～01:00
看點：
1. 綜藝天王胡瓜睽違3年，再度表演「虎虎生風 國民英雄」
2. 天后陳美鳳與街舞天王Gino表演「絕世嬌點 婀娜貓女」
3. 孫協志與王仁甫在藍波老師編舞下，帶領數組在各個領域成績優異的小學生團體熱舞
4. 賴慧如與國標舞老師帶來「超現實新世紀埃及豔后」為主題的舞蹈
5. 王瞳大跳街舞，詮釋「叢林女王」嗆辣風格，將火辣、時尚、動感集於一身
6. F級核彈女神郭亞棠、謝京穎、林襄以及巫苡萱，挑戰終極性感舞風「Twerk電臀舞」