屏東市中央市場與民族夜市抗Omicron 刷行動支付送好禮
疫情升溫，為了對抗Omicron，夜市攤商也推無現金交易，屏東市金泉里辦公室、平和里辦公室、屏東市攤販協會與屏東市中央商圈發展協會連手出擊，將於28日舉辦刷行動支付送正版偶像明星口罩或衛生紙活動，隨機贈送，送完為止。
記者陳美嘉／屏東報導
2022-01-27 20:20:26
數位轉型顧問黃耀寬說，屏東市中央市場與民族夜市，已有75家店提供行動支付，更有70家店提供兩種行動支付，28日中午12點至下午6點，可憑當日刷這75家店的行動支付消費記錄，至金泉里與平和里辦公室兌換一份偶像明星口罩或衛生紙，隨機贈送，送完為止，藉此呼籲鄉親與旅客，使用行動支付，避免碰觸鈔票或銅板。
平和里里長伍靜華說，中央市場與民族夜市每逢農曆新年，都是縣民與返鄉遊子逛街首選。外國科學研究期刊指出，新冠肺炎病毒停留於銅板上約可存活4小時、紙鈔約可存活72小時，傳統市場提供行動支付，可降低接觸感染。
屏東市攤販協會理事長陳基富分析，根據金管會銀行局資料，電子支付帳戶總使用者人數，2020年1月底約726萬人，而2021年10月底已有1,523萬人，歡迎國人前來屏東體驗無現金美好生活。