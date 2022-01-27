傳簽約買下花旗銀在台消金業務？星展銀這麼說

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不過，今日市場傳出花旗（台灣）銀行已與星展銀行正式簽約，將把台灣消金業務賣給星展銀行，並將在明日上午正式對外宣布此案。不過，對於這個傳聞，星展銀行今晚回應表示，「市場傳聞不予回應」，如果有消息會通知大家。花旗銀行亦同樣指出「市場傳言不予回應」，如果有宣布或記者會，一定會通知。
其實，在花旗出售過程，傳台新銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、渣打銀行及星展銀行遞件打入決賽，甚至一度傳富邦集團成為花旗中國大陸業務的「優先競標者」，讓花旗（台灣）出售案增添變數，但中信銀卻似乎打入決賽，也引發市場好奇，後來中信銀行總經理陳佳文證實是因出價不到500億元，但他認為花旗在台消金是好的資產組合，能夠買下很好，只是若價格太貴意義不大，計算投資率不划算。
如今，傳將由星展銀行買下花旗台灣消金業務，如果真的確定，其實也不令人意外，因為在花旗宣布要出售在台消金業務時，市場就點名星展銀行可能接手，若星展拿下花旗的信用卡與消金等業務，資產規模將進一步提升，躍升台灣外銀一哥。
而星展銀行台灣總經理林鑫川過去也曾表示，星展是一個以亞洲為主的銀行，因此在亞洲市場只要有機會都非常樂於把握機會發展，也是星展對亞洲的一個承諾，尤其要在台經營消金業務，信用卡及財富管理這兩個機會，花旗是一個在台歷史悠久品牌很好的銀行，苦心經營也不容易，只要是覺得對星展銀行整個布局有幫忙，「我們非常樂意看任何機會提升經濟效益」，更表示「有緣就ok」。