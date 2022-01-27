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傳簽約買下花旗銀在台消金業務？星展銀這麼說

▲外傳星展銀行已與花旗銀行簽約買下在台消金業務，並將於明（28）日宣布，不過，對此，兩家銀行都表示「市場傳聞不予回應」。（圖／NOWnews資料照）
▲外傳星展銀行已與花旗銀行簽約買下在台消金業務，並將於明（28）日宣布，不過，對此，兩家銀行都表示「市場傳聞不予回應」。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-01-27 22:04:30

花旗銀行去（2021）年4月宣布要出售包括台灣在內的消費金融事業，但買家一直未定，搶親對象包括台新銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、渣打銀行，一直到最近將由星展銀行買下。今（27）日更傳出星展銀行與花旗（台灣）銀行已正式簽約，並將於明日上午正式對外宣布，不過，對此，星展銀行與花旗銀行晚間都一口同聲表示，「對於市場傳言不予回應」，但一消息就會對外通知及發布。

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花旗集團是在去年4月宣布，將退出包括台灣在內的消金市場，只是買家遲未確定，在過程中更爆出勞資爭議，傳花旗要求潛在買家簽保密協議，包括員工競業禁止條款，導致花旗員工求職跳槽受阻，也引發金管會關注，花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻亦親上火線說明，而整個交易案拖了9個月之久，誰買下花旗台灣消金業務，從之前盛傳台新、國泰世華、渣打、台北富邦、星展等5家銀行進入最後競標，市場預估交易價在新台幣550億至650億元，到後來又傳富邦金控搶下花旗在中國大陸消金業務的優先競標權，最近又傳新消息，將由星展銀行買下花旗台灣消金業務，但也一直未正式對外宣布。

不過，今日市場傳出花旗（台灣）銀行已與星展銀行正式簽約，將把台灣消金業務賣給星展銀行，並將在明日上午正式對外宣布此案。不過，對於這個傳聞，星展銀行今晚回應表示，「市場傳聞不予回應」，如果有消息會通知大家。花旗銀行亦同樣指出「市場傳言不予回應」，如果有宣布或記者會，一定會通知。

其實，在花旗出售過程，傳台新銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、渣打銀行及星展銀行遞件打入決賽，甚至一度傳富邦集團成為花旗中國大陸業務的「優先競標者」，讓花旗（台灣）出售案增添變數，但中信銀卻似乎打入決賽，也引發市場好奇，後來中信銀行總經理陳佳文證實是因出價不到500億元，但他認為花旗在台消金是好的資產組合，能夠買下很好，只是若價格太貴意義不大，計算投資率不划算。

如今，傳將由星展銀行買下花旗台灣消金業務，如果真的確定，其實也不令人意外，因為在花旗宣布要出售在台消金業務時，市場就點名星展銀行可能接手，若星展拿下花旗的信用卡與消金等業務，資產規模將進一步提升，躍升台灣外銀一哥。

而星展銀行台灣總經理林鑫川過去也曾表示，星展是一個以亞洲為主的銀行，因此在亞洲市場只要有機會都非常樂於把握機會發展，也是星展對亞洲的一個承諾，尤其要在台經營消金業務，信用卡及財富管理這兩個機會，花旗是一個在台歷史悠久品牌很好的銀行，苦心經營也不容易，只要是覺得對星展銀行整個布局有幫忙，「我們非常樂意看任何機會提升經濟效益」，更表示「有緣就ok」。

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