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遠雄加值園區低風險公司有條件復工！王必勝提出多項改善

▲前進指揮所指揮官王必勝晚間宣布，遠雄加值園區低風險公司有條件復工。（圖／翻攝自王必勝臉書）
▲前進指揮所指揮官王必勝晚間宣布，遠雄加值園區低風險公司有條件復工。（圖／翻攝自王必勝臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-01-27 21:54:54

桃園本土疫情延燒，傳了好幾波之後，目前遠雄加值園區成為疫情最新熱點，桃機前進指揮所功成身退，改進駐遠雄加值園區開設。而前進指揮所指揮官王必勝於今（27）日晚間表示，遠雄加值園區低風險公司有條件復工，並透露目前已經達成的數項改善，並感謝遠雄自貿港公司及加值廠區另外31家公司的積極配合。

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▲前進指揮所指揮官王必勝晚間宣布遠雄加值園區低風險公司有條件復工。（圖／翻攝自王必勝臉書）
▲前進指揮所指揮官王必勝晚間宣布遠雄加值園區低風險公司有條件復工。（圖／翻攝自王必勝臉書）
王必勝表示，「遠雄加值園區低風險公司有條件復工。先前場勘發現這個園區的防疫條件並不好，因此前進指揮所與遠雄公司迅速做了相關改善：搭蓋戶外帳篷以增加用餐及休息空間，避免近距離共餐；利用電梯管控及時間錯開以分流動線；加設多處酒精洗手位置，並加強廁所清消頻率及清潔品質。另外，也強力要求公司對人員的健康監測，並全力配合前進指揮所律定之快篩檢測。」

王必勝最後也感謝遠雄自貿港公司及加值廠區另外31家公司的積極配合，「希望大家攜手早日渡過難關。」（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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