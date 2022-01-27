遠雄加值園區低風險公司有條件復工！王必勝提出多項改善
桃園本土疫情延燒，傳了好幾波之後，目前遠雄加值園區成為疫情最新熱點，桃機前進指揮所功成身退，改進駐遠雄加值園區開設。而前進指揮所指揮官王必勝於今（27）日晚間表示，遠雄加值園區低風險公司有條件復工，並透露目前已經達成的數項改善，並感謝遠雄自貿港公司及加值廠區另外31家公司的積極配合。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 21:54:54
王必勝表示，「遠雄加值園區低風險公司有條件復工。先前場勘發現這個園區的防疫條件並不好，因此前進指揮所與遠雄公司迅速做了相關改善：搭蓋戶外帳篷以增加用餐及休息空間，避免近距離共餐；利用電梯管控及時間錯開以分流動線；加設多處酒精洗手位置，並加強廁所清消頻率及清潔品質。另外，也強力要求公司對人員的健康監測，並全力配合前進指揮所律定之快篩檢測。」
王必勝最後也感謝遠雄自貿港公司及加值廠區另外31家公司的積極配合，「希望大家攜手早日渡過難關。」（編輯：倪浩軒）
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