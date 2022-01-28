密切接觸者暴增　日本政府擬將隔離天數縮短為7天

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日本每日新聞報導，為了維持社會機能，日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）正研議讓被匡列為密切接觸者的民眾進行自主隔離的期間，由現行的10天縮短為7天。
原本日本政府要求密切接觸者自主隔離期是14天，考慮到社會機能的維持，本月14日縮減為10天。
厚生勞動省也正在研議，警察、消防、照護、保育等由地方自治體（都道府縣市區町村）所判斷的職種，如果在進行自主隔離的第6天或第7天篩檢結果呈現陰性的話，就可解除自主隔離期。
日本因為連日來新增確診病例創新高，很多學校陸續停課、保育園（托兒所）等也陸續休園。家中有被匡列為密切接觸者孩童的父母因必須自主隔離期10天無法上班，很多民眾要求政府調整自主隔離的天數。
日本讀賣新聞報導，今天日本47都道府縣及機場、海港檢疫查出的新增確診病例有7萬8931例，連續3天創新高。東京都、神奈川縣、千葉縣、福岡縣等27都道縣單日新增確診病例創新高。今天通報死者共47人，重症者有537人，比昨天多67人。
東京都今天新增確診病例1萬6538例，最近一週之內平均新增確診病例1萬1762例，是上週（5386例的2.2倍）。今天東京都通報3名男性染疫死亡，年紀是70多至90多歲。重症者18人，同昨天的人數。病床使用率44.4%，比昨天增1.6個百分點。
東京都今天召開防疫（疫情監測）會議後表示，若以目前疫情擴散的情況研判，估計一週後，也就是2月3日，東京都單日新增確診病例將多達2萬4074例，住院患者可能達6235人。以東京都自行設定的4階段評估醫療體制的警戒層級，將是由前面數來第2嚴重的警戒層級，有必要限制一般的醫療，並加強醫療量能。（編輯：楊昭彥）1110128