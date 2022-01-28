天仁茗茶NO.1非珍奶？網讚「神飲品」喝了回甘：真的有差
台灣手搖飲店家眾多，市場競爭激烈，而通常每家飲料店的招牌飲品都有「珍珠奶茶」，那麼你最喜歡喝哪一家飲料呢？就有網友表示「天仁茗茶」價格不便宜，因此他也很好奇天仁茗茶最好喝的飲品是哪一項，貼文一出，網友全喊這項「低調飲品」，直呼「喝了會回甘」、「真的有差」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 09:26:54
該名網友在PTT以「天仁茗茶這麼貴真的有比較好喝嗎？」為題發文，表示他平常都喝50嵐、清心，最近剛好路過一間天仁茗茶，就順手買了一杯，豈料價格卻不便宜，「一杯大杯的鮮奶茶就要100元，天仁茗茶這麼貴是真的有比較好喝嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「以前喝過覺得不錯，至少是好喝的」、「有～茶葉有差，你點無糖的就知道」、「茶葉本身是有比較好啦」、「現在有的一般手搖也是50好幾」、「某間更貴吧==」、「這就跟星巴克咖啡有比較好喝嗎一樣」、「香味真的有比較豐富」、「有買過珍奶，覺得比一般手搖店好喝」、「有牌子啊，有基本相應保障」、「關鍵點是茶真的很優」、「我覺得反而是珍珠屌打，蠻好吃的」。
不過，也有許多網友認為天仁茗茶的茶葉品質真的有差，而最多人推薦的飲品則是「913茶王」，「 913我大哥，請喝無糖熱」、「超愛913，買茶葉回家自己泡」、「我是913鮮奶茶狂粉」、「我都喝茶王，還可以啦」、「喝過這麼多家唯一喝完會回甘的」、「913茶王茶濃無糖去冰＋珍珠超讚，天仁珍珠是我心中排名第一」、「913回甘到誇張，珍珠有蜂蜜味道很好吃」、「其他的不敢說，913真的有差」、「茶王最好喝，會回甘」、「超愛喝913無糖，真的唯一一家會回甘的」。
但也有人認為，「雖然很愛天仁，但平常最愛還是平價好喝50嵐」、「喝的是財富自由」、「可是真的好喝，久久喝一次就好」、「賣的是品牌」、「沒有，手搖都一樣」。（編輯：郭佩蓉）