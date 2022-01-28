Gordon Murray第二款超跑作品T.33問世! 萬轉引擎配極輕車重號稱全球最佳GT跑車!

我是廣告 請繼續往下閱讀
Gordon Murray這個名字應該很多人第一次聽到，但90年代的神獸級超跑McLaren F1相信就耳熟能詳的多，他就是這部經典超跑的設計師，而他所創立的Gordon Murray Automotive在2019年所推出的首款超跑作品T.50同樣堪稱跨時代的驚奇之作，因為他在車尾加了一組可將底盤氣流抽離的巨型抽風機，讓地面效應發揮到極致使車輛能緊緊抓住地面，也因此極具創新的設計讓Gordon Murray再次獲得不少媒體關注，而他的第二款作品T.33也在昨日亮相，雖然科技與性能不如T.50般狂野，不過該公司聲稱T.33仍會是同級距最強的GT跑車，究竟有什麼本事能讓他撂下如此狂語?
T.33在外型上並沒有T.50那具極為張狂的後抽風機設計，而是靠著優異的流線化外型與主動式尾翼來獲取更好的空氣動力表現，雖然在地面效應部分不如T.50般強大，不過與同級超跑相比已有30%的提升；底盤部分採用與T.50相同的平台打造，甚至連引擎都是用同一具由Cosworth開發的3.9升V12自然進氣引擎，其最高轉速11,100 rpm略低於T.50的11,500 rpm，最大馬力也從654匹調降為606匹，但此數據對市售超跑來說已是相當驚人的表現，畢竟這是輛較偏日常使用的道路用車，為了獲得更好的行駛舒適性所做的設定，搭配上僅1,100公斤的車重其馬力/重量比來到1:1.81，雖然原廠未公布其測試性能數據，但光看這樣的數字便能想像其加速性能會有多麼暴力!
變速系統有6速手排及6速序列式自排變速箱兩種，尤其後者由Xtrac公司打造的變速箱為全球最輕的超跑變速箱，其序列式排檔的設計讓它成為換檔速度最快的車款，而且為了均衡配重其變速箱設計在後軸上，並直接把後懸吊系統鎖在變速箱側，具原廠表示該設計有助於提升操駕反應，前懸吊採用的是雙A臂結構，並使用傳統的液壓轉向系統而非更為現代的電子式，原因是為了保有更扎實的機械操作手感。
內裝鋪陳並非像現代化超跑往多螢幕的科技化走向，沒有觸控螢幕、沒有過於複雜的按鍵配置，有的只是幾個簡單的操控旋鈕，極為精簡的內裝讓駕駛宛如開著一部純種賽車般純粹，不過仍替買家保留有Apple CarPlay與Android Auto功能，不至於上車還要另外吸著手機架聽歌、導航，另外在置物空間上可在車前行李艙及車側找到為數不多的收納空間，較屬於兩人旅行的GT跑車；目前Gordon Murray Automotive正投入5,000萬英鎊在英國總部建立T.33的組裝配置工廠，其售價為137萬英鎊(約新台幣5,234萬)，目前已開放全球買家預定，並可依不同國家設計成左駕或右駕規格，不過確切交車日期未知。