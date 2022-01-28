Renault-Nissan-Mitsubishi策略聯盟宣布在2030年前推出至少35款純電動車款

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Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟昨日在官方新聞稿中提到2030年前將陸續推出至少35款的純電動車型，其中90%的車款將採用集團所開發的CMF-AEV、KEI-EV、LCV-EV、CMF-EV、CMF-BEV平台架構，前幾天Nissan所公布即將取代Micra的全新電動小車便是採用CMF-BEV平台打造，未來Renault R5及Alpine部分產品也將會以此平台作為開發基礎，同時為了讓多數大眾能買的起電動車產品，目前聯盟與電池製造商密切合作，希望在2026年將電池製造成本降至現行的50%，並進一步期盼在2028年能降低至65%。
目前最重要的目標是希望在2028年能大量推出全固態電池(ASSB)，由Nissan負責開發作業，其電池密度將比現在的液態鋰離子電池多出一倍，但充電時間卻提升3倍，同時開發新世代的電池管理模組讓電池使用效率能獲得進一步提升，屆時電動車的價格將會與現行燃油車處於同樣水平，才能讓電動車的售價壓低獲得消費者認同；另外聯盟也同步對自動駕駛技術進行研發，希望在2026年旗下品牌所販售的車型皆能擁有自動駕駛能力，聯盟的最終目標是在2050年達到碳中和的目的。