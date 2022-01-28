COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Renault-Nissan-Mitsubishi策略聯盟宣布在2030年前推出至少35款純電動車款

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-28 09:55:20

Renault-Nissan-Mitsubishi策略聯盟去年五月宣布重大重組計畫後，目前正為碳中和業務轉型作好準備，預計在未來五年投入250億美金並在2030年前推出至少35款的純電動車款。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟昨日在官方新聞稿中提到2030年前將陸續推出至少35款的純電動車型，其中90%的車款將採用集團所開發的CMF-AEV、KEI-EV、LCV-EV、CMF-EV、CMF-BEV平台架構，前幾天Nissan所公布即將取代Micra的全新電動小車便是採用CMF-BEV平台打造，未來Renault R5及Alpine部分產品也將會以此平台作為開發基礎，同時為了讓多數大眾能買的起電動車產品，目前聯盟與電池製造商密切合作，希望在2026年將電池製造成本降至現行的50%，並進一步期盼在2028年能降低至65%。

目前最重要的目標是希望在2028年能大量推出全固態電池(ASSB)，由Nissan負責開發作業，其電池密度將比現在的液態鋰離子電池多出一倍，但充電時間卻提升3倍，同時開發新世代的電池管理模組讓電池使用效率能獲得進一步提升，屆時電動車的價格將會與現行燃油車處於同樣水平，才能讓電動車的售價壓低獲得消費者認同；另外聯盟也同步對自動駕駛技術進行研發，希望在2026年旗下品牌所販售的車型皆能擁有自動駕駛能力，聯盟的最終目標是在2050年達到碳中和的目的。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀