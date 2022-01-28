過年去哪玩？小七5大特色店　打卡熱點一次看

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(澎湖縣馬公市鎖港里292號)
離島首家7-ELEVEN主題聯名店，由7-ELEVEN人氣大明星OPEN!家族攜手超級萌友三麗鷗家族共同打造，門市設計融入澎湖地方特色，大量使用仙人掌、花火圖素，以OPEN小將、LOCK小醬、HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗及大耳狗喜拿為招牌，搭配OPEN小將最愛吃的鳳梨造型招牌燈箱，以及兩面分別高達300及450公分的大型打卡牆。
■桃園-未來商店X-STORE 5
（桃園市大園區大成路一段2號）
7-ELEVEN全新未來商店X-STORE5，進駐桃園高鐵生活圈，引進全新購物體驗「iscanXipay」，打破傳統購物後到櫃台結帳模式，個人隨身智慧手機變智能行動購物籃，結合多元支付工具，提升數位消費體驗。以年度全新「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名為主題，推出首家繽紛馬卡龍色系的X-STORE，商品結構複合超商、冷凍鮮物、寵物專區、生活雜貨、CITY系列飲品、Mister Donut、Cold Stone、博客來、生啤酒等九大業態，成為網美的打卡新聖地！
■台北-星宇航空主題店
(台北市松山區敦化北路149號1樓)
全球唯一的7-ELEVEN X星宇航空主題店，在台北市區吸睛亮相，店鋪設計由星宇航空親自操刀，以航空與宇宙作為設計主軸，融合飛機、星空、星探者等元素，並大量使用曜石灰、玫瑰金、大地金等星宇企業識別色。不僅如此，店內更會定時撥放登機音樂及噴灑星宇機上專屬香氛，讓門市內外充滿高質感氛圍，也讓來訪民眾感受到量身訂製的星宇風格空間，更以機場航廈做為視覺設計，並將機場跑道融進招牌背景，天花板上的飛機裁型還原航機劃破天際的瞬間，以及與機場同款設計的星宇航空指示牌，就連門市座標經緯度定位都做為設計的一環；柱子上的第7航廈(Terminal 7)更與大門上方的11號登機門(GATE 11)相呼應，帶領著顧客一同搭乘星宇航空開啟7-ELEVEN之旅。
■台中-寶可夢主題店
(台中市西區忠明南路117號1樓)
7-ELEVEN寶可夢主題店進駐台中，設計由日本寶可夢公司親自操刀，讓店內店外充滿寶可夢及超大卡牌，周邊商品區沿用遊戲中寶可夢中心的樣式設計，讓粉絲彷彿置身遊戲中，店內更特別設置扭蛋機、Pokémon Ga-Olé大型卡牌機台及Switch遊戲主機。還特別融入寶可夢第四代御三家「草苗龜、小火焰猴、波加曼」與皮卡丘設計，彷彿在歡迎粉絲來到寶可夢的世界；門市右側還有14隻在小櫥窗周圍玩耍的皮卡丘以及超愛吃又超愛睡的超大卡比獸可以合照；2樓休憩區所有座椅都使用神奇寶貝球的設計，分別有大師球、精靈球、高級球、超級球，2樓靠窗吧檯座位區為伊布所有屬性進化的超大卡牌牆，是寶可夢訓練家們一定要打卡朝聖的地方。
■高雄-統一集團優質生活館
（高雄市鳳山區海洋一路31號、33號）
統一集團優質生活館全台首店以開闊、無框、挑高、兼具氣勢為主要外觀設計，7-ELEVEN結合OPEN!家族與SNOOPY兩大肖像創造歡樂遊逛趣味，店外設置OPEN!家族大型打卡牆，步入門市映入眼簾則有童趣十足 SNOOPY史努比場景；7-ELEVEN更首次共同攜手星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等品牌提供複合體驗。