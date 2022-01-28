《寶可夢傳說 阿爾宙斯》今發售 逢小智放生比雕23周年
大比鳥超過20年的等待，像極了愛情。今（28）日是《寶可夢傳說 阿爾宙斯》正式發售的日子，不過批踢踢網友再度翻出小智黑歷史，直言今天也是「比雕拋棄紀念日」，因為小智在1999年1月28日要比雕（大比鳥）先留在常磐森林，等他辦完事情就回來，沒想到一去不回。該則討論文在批踢踢八卦版被鄉民推爆，網友們激動表示：「渣男小智」、「寶可夢陳世美」、「小智的嘴，騙鳥的鬼」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-28 10:41:38｜2022-01-28 11:05:29
許多人共同的童年回憶《神奇寶貝》，現更名為《精靈寶可夢》，在今（28）日正式發售《寶可夢傳說 阿爾宙斯》。但有網友憶起，在1999年1月28日播出的動畫裡，小智一行人經過常磐森林，為了幫助野生波波、比比鳥對抗兇猛的烈雀，於是小智的比比鳥挺身而出，還因此進化成比雕（大比鳥），最後小智要比鵰留下來幫忙，並許下承諾：「你就留在這個森林裡面，等事情辦完以後，我馬上就會回來。」沒想到小智在接下來的冒險中，再也沒回到常磐森林接走比雕。
該則貼文意外在批踢踢被網友推爆，眾人慷慨激昂替比雕抱不平，「歷史上的今天，幫比雕QQ」、「動漫史上第一渣男」、「一年復一年，比雕有誰憐」、「人家今年都到大都了，比雕還在常磐森林」、「比雕墳頭的草都比小智高了」，也有玩家感嘆，比雕被欺騙遺棄了23年，代表大家也都老了23歲。