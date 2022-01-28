COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《寶可夢傳說 阿爾宙斯》今發售　逢小智放生比雕23周年

▲Switch遊戲《寶可夢傳說 阿爾宙斯》在今（28）日正式發售，歷史上的今天也是「比雕拋棄紀念日」，至今還被小智遺忘在常磐森林的比雕（大比鳥）引發熱議。（圖／翻攝畫面）
▲Switch遊戲《寶可夢傳說 阿爾宙斯》在今（28）日正式發售，歷史上的今天也是「比雕拋棄紀念日」，至今還被小智遺忘在常磐森林的比雕（大比鳥）引發熱議。（圖／翻攝畫面）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-28 10:41:38｜2022-01-28 11:05:29

大比鳥超過20年的等待，像極了愛情。今（28）日是《寶可夢傳說 阿爾宙斯》正式發售的日子，不過批踢踢網友再度翻出小智黑歷史，直言今天也是「比雕拋棄紀念日」，因為小智在1999年1月28日要比雕（大比鳥）先留在常磐森林，等他辦完事情就回來，沒想到一去不回。該則討論文在批踢踢八卦版被鄉民推爆，網友們激動表示：「渣男小智」、「寶可夢陳世美」、「小智的嘴，騙鳥的鬼」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小智在1999年1月28日要比雕（大比鳥）先留在常磐森林等他，辦完事情就會馬上回來接牠。（圖／翻攝畫面）
▲小智在1999年1月28日要比雕（大比鳥）先留在常磐森林等他，辦完事情就會馬上回來接牠。（圖／翻攝畫面）
許多人共同的童年回憶《神奇寶貝》，現更名為《精靈寶可夢》，在今（28）日正式發售《寶可夢傳說 阿爾宙斯》。但有網友憶起，在1999年1月28日播出的動畫裡，小智一行人經過常磐森林，為了幫助野生波波、比比鳥對抗兇猛的烈雀，於是小智的比比鳥挺身而出，還因此進化成比雕（大比鳥），最後小智要比鵰留下來幫忙，並許下承諾：「你就留在這個森林裡面，等事情辦完以後，我馬上就會回來。」沒想到小智在接下來的冒險中，再也沒回到常磐森林接走比雕。

▲網友惡搞圖片幫比雕QQ。（圖／取自批踢踢）
▲網友惡搞圖片幫比雕QQ。（圖／取自批踢踢）
該則貼文意外在批踢踢被網友推爆，眾人慷慨激昂替比雕抱不平，「歷史上的今天，幫比雕QQ」、「動漫史上第一渣男」、「一年復一年，比雕有誰憐」、「人家今年都到大都了，比雕還在常磐森林」、「比雕墳頭的草都比小智高了」，也有玩家感嘆，比雕被欺騙遺棄了23年，代表大家也都老了23歲。

▲網友貼出其他動畫截圖怒罵：「渣男，還跟其他鳥玩得那麼開心。」（圖／翻攝畫面）
▲網友貼出其他動畫截圖怒罵：「渣男，還跟其他鳥玩得那麼開心。」（圖／翻攝畫面）
▲小智說話不算話，成為內政部認證的「渣男」。（圖／內政部提供）
▲小智說話不算話，成為內政部認證的「渣男」。（圖／內政部提供）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀