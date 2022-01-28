花旗消金業務確定嫁了！星展花450億迎娶 整併展綜效
歷經9個多月的醞釀，花旗銀行消金業務確定出嫁了！花旗銀行今（28）日公告揭曉，台灣消金業務是由星展銀行接手，將透過分割方式出售，而星展集團也宣布，併購花旗消費金融業務，總出資金額約新台幣450億元，預計於2023年中完成整併。至於花旗消金業務約3500名員工，星展將於交易完成後將留用。
記者彭夢竺／台北報導
2022-01-28 11:00:43
經過激烈的標售過程後，花旗選出星展銀行成為最終買家，花旗集團表示，這項交易包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及信用貸款業務，但不包括企業金融業務，花旗仍會持續致力為台灣的企業機構客戶，提供在地化、區域化和全球化的服務。此外，這項協議涵蓋約3500名消費金融以及支援消金業務的員工，星展台灣於交易完成後將留用。
星展集團則指出，此併購將透過資產及負債轉移方式進行，將針對花旗（台灣）銀行消費金融業務的淨資產支付現金，並額外支付新幣9.56億元（約新台幣198億元）的溢價及新幣12億元（約新台幣245億元）支持星展銀行（台灣）風險加權資產的增加及資本需求為準，為星展集團股票淨值比的1.8倍及本益比的9倍。
星展總經理林鑫川表示，花旗（台灣）銀行消費金融業務擁有高品質的財富管理業務、高有效卡率和深具消費力的廣大信用卡客群，與星展銀行（台灣）高度互補。相信未來能發揮雙方特長、展現綜效，並透過星展的數位領先優勢，為客戶帶來更多優質的消費金融產品與服務。此外，星展集團計畫繼續任用花旗（台灣）銀行消費金融業務全部約3500名員工。