逆向累犯！三寶環東大道撞死重機騎士 在北市鬧區也逆向
台北市內湖環東大道上日前發生一起死亡車禍，一名伍姓女子駕車逆向上橋，將重機騎士劉姓男子從10層樓高的高架橋上，撞飛墜地送醫傷重不治，伍女向警方表示，是跟著導航指示上路，警依過失致死罪送辦，訊後5萬元交保。今（28）日《蘋果日報》報導，有網友爆料稱案發2小時前，肇事者就在北市正區博愛路118號前逆向，對此，警方表示，經民眾檢舉、調閱路口監視器後，確實有違規，後續將依照影響內容進行開罰。
編輯中心／綜合報導
2022-01-28 11:21:56｜2022-01-28 11:32:18
據媒體報導，有網友表示，在事發當天晚間19時48分左右，有一台白色休旅車逆向行駛在中正區博愛路118號前，疑似就是日前環東大道逆向撞飛重機騎士致死的伍姓女子所駕乘的車輛。
對此，北市警察局發言人交通分隊長楊仁碩表示，有民眾檢舉該肇事者的車輛，在1月25日約19時27分，於轄區內逆向行駛，從漢口街由東往西，一路逆境行駛到博愛路左轉後，再逆向北往南行駛到永綏街後迴轉，這部分違規均會依影響提供內容去審視、開罰。
楊仁碩呼籲，年關將近，駕駛朋友都會出門旅遊，請在出門前一定要做好相關路線規劃，行使在道路上也務必遵守道路交通標示指示，以維護行車安全。（編輯：林莞茜）