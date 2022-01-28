花旗卡友看過來！星展娶親權益不變 2023年中後陸續換卡
星展集團今（28）日宣布，併購花旗消費金融業務，由於目前花旗銀行在台還有約270萬名持卡人，未來消費者權益是否受影響？為此，星展銀行總經理林鑫川表示，未來會換卡，但要等到交易正式批准後，預計明（2023）年中下旬才會陸續換卡。花旗則指出，在主管機關核准前，包括信用卡（包含紅利點數）、貸款、存款、投資帳戶，或透過花旗申購的任何產品都不會受到立即影響。
記者許家禎/台北報導
2022-01-28 13:43:29
歷經9個多月的醞釀，花旗銀行消金業務確定出嫁了！花旗銀行今日公告揭曉，台灣消金業務由星展銀行接手，將透過分割方式出售，而星展集團也宣布，併購花旗消費金融業務，總出資金額約新台幣450億元，預計於2023年中完成整併。至於花旗消金業務約3500名員工，星展將於交易完成後將留用。
花旗表示，已與星展達成協議，星展將收購花旗在台灣的消費金融業務，包括信用卡、信用貸款、零售銀行業務、房貸，以及財富管理業務等。花旗指出，整個業務移轉過程將開始，預期會需要一段時間，交易仍待主管機關核准。在此之前，花旗用戶，包括信用卡（包含紅利點數）、貸款、存款、投資帳戶，或透過花旗申購的任何產品都不會受到立即影響。
星展銀行總經理林鑫川今日表示，這起交易案還需要金管會的核准，預計卡友在2023年中下旬才會陸續被通知換卡，但在合併之前，花旗卡友都還是屬於花旗的客戶。他表示，星展與花旗的卡友重疊性不高，整併後為了要留住原本的花旗客戶，會思考要推出哪些優惠，應會提供優於原本權益的回饋。
另外，花旗在台有45家分行，未來將改掛星展的招牌。但林鑫川也表示，星展有7成以上客人使用數位工具，未來分行體驗不會是主流，比較傾向是輔助。至於ATM設置，星展早在2019年就全撤除，未來也會比照辦理嗎？星展表示還未規劃到花旗的ATM，但坦言星展過去裁撤ATM在營運上有所幫助。