醫師揭冬季三大NG行為　孩童恐落入「成長冬眠期」

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NG1 待在家不出門
大多數人都是依靠「曬太陽」來觸發身體生成維生素D的機制，但有77%家長表示，冬天天氣冷會大大降低出門活動的意願，冬季期間多以看電視、玩電腦、閱讀等室內活動為主。醫師說明，缺乏日曬及維生素D會影響鈣質吸收率、不利孩童的骨骼成長，應保持每周3-4次、每次10-15分鐘外出接受日曬的習慣，讓身體維持良好成長狀態。
NG2 天冷不運動
運動可以刺激生長激素的分泌，加上伴隨著運動過程中的肌肉反覆收縮，會為骨骼施加壓力，進而帶動生長板細胞分化，帶動肌肉和骨骼系統的生長。最新調查就指出，有46%家長表示冬天的運動量下降，寒假少了學期間的體育課，及課後和同學跑跑跳跳時間的情況下，學童運動頻次可能會更低。顏醫師提醒，小孩的成長黃金期有限，適量運動更是生長關鍵，家長可以在寒假多安排戶外運動時間，增加孩子日曬與補充維生素D的機會。
NG3 鈣攝取加倍不足
根據《國民營養健康狀況變遷調查(102-105年)》資料顯示，「鈣質」為國人攝取狀況最差的礦物質，處於生長期的7-15歲兒童及青少年平均更只達到建議攝取量的四成，顯現成長過程中出現營養的缺口。家長調查更指出，有七成以上孩童冬季鮮奶未達建議攝取量，更有82％家長表示，孩子有一半以上的時間沒有一天喝足兩杯鮮奶，長期處於鈣質缺乏的情況。醫師表示，在日曬、運動量皆不足的冬天，若沒有積極補鈣，將加劇成長危機。
醫師籲：每天喝足兩杯鮮奶 拒絕「成長冬眠期」
除了均衡營養，顏俊宇醫師特別說明，國健署建議的每日鈣質攝取量為7-9歲800 mg、10-12歲1000 mg、13-18歲1200 mg，因此正值成長期的孩童，每天都應喝足兩份（一份240ml）鮮奶，補充骨骼快速生長所需的鈣質。醫師也提醒家長，想要孩子有穩定正常的成長發展，適當的戶外運動與日曬也很重要，因此冬季要把握「運動足」、「日曬足」與「鈣攝取足」的成長對策，遠離成長問題。在氣溫低的冬季，家長不妨也可以選擇加熱鮮奶，增加小孩冬季喝鮮奶的意願。