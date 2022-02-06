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去年住宅竊盜案共2393起　「這2時段」最易遭小偷

▲民生竊盜與日常生活切身相關，影響民眾治安感受最為直接，根據統計，在竊盜案件中，發生地點於住宅居多，時間則以上午8-10時最多，中午12-14時次之。。（示意圖／ NOWnews 資料照）
▲民生竊盜與日常生活切身相關，影響民眾治安感受最為直接，根據統計，在竊盜案件中，發生地點於住宅居多，時間則以上午8-10時最多，中午12-14時次之。。（示意圖／ NOWnews 資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-06 11:00:00

民生竊盜與日常生活切身相關，影響民眾治安感受最為直接，根據統計，其中家中竊盜罪多，時間則以上午8-10時最多，中午12-14時次之。

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內政部指出，去年民生竊盜案以「住宅竊盜」占52.41％最多，「電纜線竊盜」較109年（以下稱上年）增幅42.86％最大。民生竊盜案發生數計4,566件（占全般竊盜[1]12.95％），以「住宅竊盜」2,393件（占民生竊盜總數 52.41％）最多；發生數較上年減少121件（-2.58％），其中以「車輛零件及車內物品竊盜」減少174件（-13.23％）最多，而「電纜線竊盜」則增加171件（+42.86％），增幅最大。破獲率99.19％，較上年增加2.22個百分點。

民生竊盜案發生場所以「住宅」2,393件（占52.41％）最多，「交通場所」1,346件（占29.48％）次之。案類別依場所觀察，「住宅竊盜」以「普通住宅、公寓、大廈」2,050件（占85.67％）最多；「車輛零件及車內物品竊盜」以「交通場所」之「公路、高速公路、高架道路」1,033件（占90.53％）最多。

另根據統計，民生竊盜案發生時間以「8-10時」458件（占10.03％）最多，「12-14時」448件（占9.81％）次之，「2-4時」438件（占9.59％）再次之，合占29.43％。

近5年民生竊盜案件發生數呈現逐年下降趨勢，由106年7,695件降至110年4,566件，降幅達40.66％；破獲率則呈現逐年上升，至110年達99.19％，較106年增加11.63個百分點，顯示政府持續推動各項肅竊偵防措施已獲得相當成效。

依案類別觀察，近5年發生數皆以「住宅竊盜」最多，占民生竊盜案件總數5成2以上，「車輛零件及車內物品竊盜」次之，約占2成3至2成9間。近5年各案類破獲率多呈增加趨勢，其中「電纜線竊盜」破獲率5年來增加20.85個百分點，為民生竊盜各案類破獲率增加最多者。

為防制民生竊盜，本部警政署持續執行「提升住宅竊盜偵防效能執行計畫」加強偵防住宅竊盜，並落實住宅防竊諮詢工作，提升民眾居家安全防範意識及防竊能力；實施「民生等各類防竊貼（刻）碼服務工作」，增加歹徒銷贓困難度，並積極要求各警察局落實犯罪治安熱點分析，依轄區民生竊盜犯罪特性強化因應勤務作為，如對轄內具經濟價值的「農漁牧產品」地區整合警、民力規劃巡守加強防竊工作，另不定期辦理「同步查緝易銷贓場所行動工作」，以提升偵破能量、阻斷銷贓管道，亦藉由強化跨部會聯合稽查機制，擴大聯合查贓力量，保障民眾財產安全。

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