年前最終上班日！周春米默默訂雞排、賴惠員下廚慰勞助理

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而林宜瑾團隊則是共享天婦羅餐，大家拿著紅包袋與日式料理合照，畫面簡單卻溫馨。林宜瑾表示，由於日前已提早舉行台南服務處同仁的尾牙宴，因此農曆年前的最後一個工作天，特別和台北辦公室同仁一同享用日式料理，感謝助理們一起在立法院打拼。
而吳思瑤團隊則由吳媽媽親自下廚，準備一桌「團隊圍爐」幫國會與服務處幕僚提早過年。事實上，這頓圍爐年年有，早已成為吳思瑤團隊的慣例。幕僚笑稱，他們都算是「阿嬤養大的助理」，常常被餵食，加上吳媽媽手藝太好，每道都是美味，讓大家越吃越圓，也算是「職業傷害」。通常年假前最後一個工作天，員工都是苦熬等下班，吳思瑤團隊同仁卻心情愉悅非常期待，敲碗等吃心意滿滿的團圓飯。
賴惠員為了慰勞辛苦的助理，則是親自下廚煮了一鍋干貝紅棗雞湯，趁臨時會的空檔要讓助理們補一補。因為選區內盛產農產品，所以特別精選台南土雞，放入蘋果或水梨一起熬煮，讓雞湯味道可以升級。立委賴惠員表示希望透過這鍋雞湯感恩助理這個會期的幫忙，今年虎年到來期盼在助理協助之下問政能如虎添翼，為鄉親民眾繼續拚拚拚。
比較另類的是許智傑，在冬天拿出他最愛的冰品與辦公室分享，好在太陽公公露臉，不然寒流來襲時請助理吃冰，不知道是懲罰還是獎勵呢？許智傑表示吃冰是他生活的小確幸，一支冰棒就可以忘卻許多生活的煩惱，把這個小確幸分享給辦公室的兄弟姊妹，＂虎＂辦公室同仁幸福滿滿！
有趣的是，賴品妤更將她的「創意」發揮在慰勞研究室助理餐點上；賴品妤訂了大份Pizza，還指名必點「充滿爭議」的夏威夷口味，並自備特色佐料如香菜、芋頭、三色豆等；讓她的助理們哭笑不得。賴品妤表示，吃Pizza一定iPad 鳳梨；為辛勞一整年的助理們，帶來了輕鬆氣氛。
何志偉則是為助理安排了「黯然消魂之椒麻牛肉麵」搭配志偉牌手沖咖啡，何志偉表示團隊夥伴不分寒暑的一起打拼，難免會有黯然銷魂的時候。這種時候他總是會手沖一杯咖啡給助理，助理笑稱，今年歷經疫情，助理居家辦公的時候最想念的還是這杯咖啡。
立委們決戰審預算之餘，不忘在最後上班日給平常共同作戰的助理們驚喜過好年，圖的是吉利，也希望完美溫馨的句點，能為新的一年帶來更多好運。