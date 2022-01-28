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年前最終上班日！周春米默默訂雞排、賴惠員下廚慰勞助理

▲民進黨立委林宜瑾與團隊拿著紅包袋與日式料理合照，畫面簡單卻溫馨。（圖／翻攝自臉書）
▲民進黨立委林宜瑾與團隊拿著紅包袋與日式料理合照，畫面簡單卻溫馨。（圖／翻攝自臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-28 14:57:26

今(28)日是農曆年前最後一個上班日，部分上班族可能職場已經進入節慶的節奏。反差的是，立法院近日忙於總預算，立委們在藍綠都祭出甲級動員的狀況下，都還留守立院進行總預算表決，肅殺之氣濃厚。但為了讓辦公室幕僚們有個難忘的春節，民進黨立委周春米、林宜瑾、吳思瑤、賴惠員、許智傑以及賴品妤等人，也在臉書上PO出辦公室的「福利照」，展現溫馨的年節氣息。

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▲在台北的周春米訂雞排給屏東助理吃，助理們又驚又喜。（圖／周春米辦公室提供）
▲在台北的周春米訂雞排給屏東助理吃，助理們又驚又喜。（圖／周春米辦公室提供）
拿著委員從台北操作外送軟體訂的雞排，助理們開心大合照。周春米表示，助理們平常工作辛。趁現在處理預算老闆在議場內忙著表決，助理們能喘口氣，又剛好是過年前一天，所以給助理輕鬆一下，從台北用外送軟體訂了雞排到屏東服務處，慰勞助理們，並且希望他們可以忙裡偷閒一下，感受一下年節的歡樂氛圍。

而林宜瑾團隊則是共享天婦羅餐，大家拿著紅包袋與日式料理合照，畫面簡單卻溫馨。林宜瑾表示，由於日前已提早舉行台南服務處同仁的尾牙宴，因此農曆年前的最後一個工作天，特別和台北辦公室同仁一同享用日式料理，感謝助理們一起在立法院打拼。

而吳思瑤團隊則由吳媽媽親自下廚，準備一桌「團隊圍爐」幫國會與服務處幕僚提早過年。事實上，這頓圍爐年年有，早已成為吳思瑤團隊的慣例。幕僚笑稱，他們都算是「阿嬤養大的助理」，常常被餵食，加上吳媽媽手藝太好，每道都是美味，讓大家越吃越圓，也算是「職業傷害」。通常年假前最後一個工作天，員工都是苦熬等下班，吳思瑤團隊同仁卻心情愉悅非常期待，敲碗等吃心意滿滿的團圓飯。    

賴惠員為了慰勞辛苦的助理，則是親自下廚煮了一鍋干貝紅棗雞湯，趁臨時會的空檔要讓助理們補一補。因為選區內盛產農產品，所以特別精選台南土雞，放入蘋果或水梨一起熬煮，讓雞湯味道可以升級。立委賴惠員表示希望透過這鍋雞湯感恩助理這個會期的幫忙，今年虎年到來期盼在助理協助之下問政能如虎添翼，為鄉親民眾繼續拚拚拚。

▲民進黨立委賴惠員親自下廚給助理補身體。（圖／翻攝自賴惠員臉書）
▲民進黨立委賴惠員親自下廚給助理補身體。（圖／翻攝自賴惠員臉書）
比較另類的是許智傑，在冬天拿出他最愛的冰品與辦公室分享，好在太陽公公露臉，不然寒流來襲時請助理吃冰，不知道是懲罰還是獎勵呢？許智傑表示吃冰是他生活的小確幸，一支冰棒就可以忘卻許多生活的煩惱，把這個小確幸分享給辦公室的兄弟姊妹，＂虎＂辦公室同仁幸福滿滿！

有趣的是，賴品妤更將她的「創意」發揮在慰勞研究室助理餐點上；賴品妤訂了大份Pizza，還指名必點「充滿爭議」的夏威夷口味，並自備特色佐料如香菜、芋頭、三色豆等；讓她的助理們哭笑不得。賴品妤表示，吃Pizza一定iPad 鳳梨；為辛勞一整年的助理們，帶來了輕鬆氣氛。

何志偉則是為助理安排了「黯然消魂之椒麻牛肉麵」搭配志偉牌手沖咖啡，何志偉表示團隊夥伴不分寒暑的一起打拼，難免會有黯然銷魂的時候。這種時候他總是會手沖一杯咖啡給助理，助理笑稱，今年歷經疫情，助理居家辦公的時候最想念的還是這杯咖啡。

立委們決戰審預算之餘，不忘在最後上班日給平常共同作戰的助理們驚喜過好年，圖的是吉利，也希望完美溫馨的句點，能為新的一年帶來更多好運。

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