直播／北市確診+5　男房仲感染疑已擴散至校園

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，其中台北市的部分，一名確診男房仲案18375至今感染源不明，不過感染鏈卻持續向外擴散。今（28）日傳出男房仲的友人案18397，曾經因為在松山區的南川麵館用餐，而傳染給一名幼兒園老師案18590，而該幼兒園老師因為有在補習班兼課，因此在過程中又傳染給4個小學生與1名老師。對此台北市長柯文哲今日親自召開記者會，說明相關確診個案狀況。
記者丁上程／台北報導
2022-01-28 15:30:00
黃珊珊表示，先前在松山區麵館用餐染疫的幼兒園老師，因為有到補習班兼課，所以北市府針對補習班進行採檢，昨日發現有4位小學生、1位教職員確診，她透露，這些學生和家人本來就在居家隔離中，現在會進行疫調匡列，接著做大規模採檢，也會採檢同校的同學，相關細節會在下午的記者會說明。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。
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