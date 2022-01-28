桃園增3例感染源不明！「三傳播鏈+6」亞旭、錢都再擴散
台灣本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增27例本土個案，其中桃園傳出增加3例零星個案，且感染源不明。對此，指揮官陳時中說明，其中2人（案18757、18758）住在八德，都是自行赴社區採檢站驗出，另外錢都與幼兒園群聚案新增3例、亞旭電腦案新增2例、龍潭退休男相關確診增1例。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 15:06:23｜2022-01-28 15:09:12
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增71例COVID-19確定病例，分別為27例本土個案及44例境外移入；另確診個案中無新增死亡，其中桃園新增3起感染源不明的零星個案。指揮官陳時中表示，這3起零星個案中有2人（案18757、18758）住在八德，皆是自行前往社區採檢站驗出陽性。
除了3起感染源不明的零星個案外，錢都與幼兒園群聚案、亞旭電腦群聚案、龍潭退休男至農家樂餐廳案皆新增確診個案。陳時中指出，錢都群聚案新增3人染疫，其中包括確診幼童保母小孩、案18613姪女，和加貝爾學童案18615的阿嬤。
陳時中說明，龍潭農家樂新增個案為共同用餐者，而亞旭電腦新增2人確診於1月27日採檢驗出，為案18707、案18708，目前Ct值尚未定出。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
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