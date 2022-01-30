中國怪奇姓氏集錦／看這字　詭異神秘的氛圍都上來了

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然而，上古時代畢竟距離太遠，真偽已不可考。若根據較為可靠的史料記載，如《元和姓纂》的內容，陰姓是周穆王後裔管仲的後人。管仲，春秋時期著名的思想家、哲學家、政治家兼軍事家，他的第7代孫管修，因為政治恩怨從齊國出逃，到楚國1個叫「陰」的地方避難，並被楚王封為大夫，從此子孫就以陰為姓。
改姓之後，管仲後代這支陰姓家族搬家到河南的南陽，自此在南陽繁衍生息。陰氏家族在河南曾是個大家族，後世子孫陸續向全國各地遷移，到了南北朝時，在甘肅的陰氏家族也曾在武力上威震四方。
中國歷史上，還曾出過2位陰姓的皇后，1位是東漢時期的陰麗華，美麗賢慧，聲名遠揚，是漢光武帝劉秀的皇后，御下十分寬厚，使得本就顯赫的陰氏家族再次得到了發展。至於第2位則是陰麗華的曾孫姪女，她是東漢漢和帝的第1任皇后，可惜後來捲入巫蠱事件中，抑鬱而終，父親自盡，宗親外內弟皆被免去官職，歸還田裡。
到了現代，陰姓人口已不多見，大多仍分布在河南省的各地，其他在甘肅省的武威市、蘭州市、慶陽市，陝西省銅川市耀州區陰家河、渭南市澄城縣馬村，河北省的邯鄲市廣平縣陰莊、固安縣、樂亭縣、保定市容城縣、徐水縣、邢台市、冀州市...等地，也都還有少數的陰姓人士居住。