中國怪奇姓氏集錦／名字不好取就算了 好像還有點不吉利
一般人為孩子取名字，無非是討個吉利，力求在字面和意涵上，都能來個好兆頭，可若是遇上姓氏較為獨特、或看上去就不太吉利的，也很難光靠名字就扳回一城，讓父母傷透腦筋。中國就有個特殊姓氏，是從少數民族演變而來，甚至被列入中國10個最邪門的姓氏之中，這個姓氏就是「死」。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-31 08:00:00
關於死姓的由來，說法比較單一，普遍被認為是由少數民族的4字複姓發展而來的，源於南北朝時的拓跋部族，是個相當古老的鮮卑族姓氏。當時，拓拔部中有個叫𠒁(𠑾)的氏族部落，𠒁(𠑾)字就是「死」的古體字，因此，𠒁氏就是死氏。
公元494年，北魏孝文帝將都城由平城（今山西大同）遷往洛陽（今河南洛陽）。495年，孝文帝下詔推行改革，以漢化運動為主體，俗稱孝文漢化，禁止在宮廷中使用包括鮮卑語在內的諸北語，改說漢語。
公元496年，孝文帝又詔令，鮮卑貴族（通常是複姓）全部改為漢姓，並將皇族姓氏「拓跋」也改為「元」姓。𠒁氏（死氏）便與大多數鮮卑民族一樣，皆逐漸融入漢族。
到了隋、唐時期，有死氏人覺得姓氏不雅，於是改姓諧音，如思氏，肆氏，亖氏等。後來，肆氏，亖氏等都簡化成了四氏，一直沿傳至今，基本漢化的差不多了，但也有一部分死姓人堅持祖先傳統，始終不願改姓。
根據中國科學院的調查，目前的死姓人口數量非常少，大概只有千人左右，僅在河南省的洛陽市、開封市，以及寧夏回族自治區的吳忠市等地區有零星分布，在中國人口最少的3小姓中排行第2。