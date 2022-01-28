幻象2000攔截共機 最近僅10浬考驗飛官應變能力
共機頻繁擾台，第一線攔截共機的空軍飛官表示，執行驅離共機任務時，有時距離共機僅有8至10浬，考驗臨機應變能力。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-28 15:52:52｜2022-01-28 15:53:46
根據軍聞社報導，邁入2022嶄新的一年，空軍第二聯隊今年特別將機尾編號「2022」的幻象2000戰機，繪上接機20週年的同款彩繪塗裝，象徵幻象戰機執行各項戰、演訓任務的身影永不停歇，並傳承這份精神，在2022年持續守護台海領空。
報導指出，新竹空軍基地第二聯隊以幻象2000戰機為主體，在地理位置上，空軍新竹基地是台灣本島距離中國大陸最近的機場，也成為我國保衛台海領空安全的第一線。面對近來共機頻繁侵擾，無論白天或黑夜，只要接獲命令，國人就會看見幻象2000及各型戰機，守護家園安全的英姿。
空軍二聯隊第42作戰隊飛行官賴傳賢上尉表示，在訓練時，通常與目標會保持30浬以上的距離，但在執行驅離共機任務時，有時因應不同狀況，距離共機僅有8至10浬，十分考驗臨機應變能力。
幻象2000是法國達梭公司在1970年代末期研發的單發動機、三角翼戰機，全球僅有法國、印度、阿拉伯聯合大公國、希臘與我國等5個國家採用。空軍在1990年代引進60架幻象2000戰機、加上480枚雲母中程空對空飛彈、960枚魔法二型短程空對空飛彈，主要部署於新竹空軍基地，肩負北台灣空防任務。