特色超商懶人包大公開！這間OKmart能看絕美夕陽
過年期間，許多民眾都會跟著親朋好友到處走春探親，OKmart也特別分享了北中南的特色門市，讓民眾可以在長達九天的春節連假，到特色店拍拍照、打卡紀念。例如淡水八里門市以左岸咖啡館的方式營造氣氛，民眾可以邊喝咖啡邊跳望淡水河畔，台中國圖門市結合書香氣息，獨家配有閱覽室，而宜蘭中福門市則是打造1:1完美擬真的重型機車模型盒，讓重機迷們在欣賞完蘭陽平原的美景後，能打卡熱點拍照解悶。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-29 10:27:40
景點店！法式慵懶的優雅，八里左岸門市
喜歡浪漫的民眾，覺得法國太遠沒關係，OKmart八里左岸門市，以淡水河畔咖啡廳為設計概念，遊客可以沿河邊騎腳踏車過後，來到門市中邊享受熱食咖啡，濃濃工業文青風格門市，能邊欣賞淡水河畔的夕陽，邊感受寧靜愜意的氛圍。
打卡店！1:1重型機車模型盒 宜蘭中福門市
宜蘭中福門市推出1:1的重型機車模型盒，讓重機迷能到現場拍照打卡，留下獨特的紀念照！
親子店！大小通吃的小清新，台中國圖門市
位於台中的國圖門市，是一間書香氣息濃厚的特色店，獨家配有閱覽空間。室內採用明亮穿透感的設計工法，營造閱讀空間的寬闊視野，外觀簡單俐落，帶有些許年輕活潑的意象，是大人小孩假日都喜歡的好去處。
氣質店！連空氣都有書卷味，嘉義民權門市
前身是敦煌書局的嘉義民權門市，採挑高樓板設計，整體視線寬廣，在用色上以深色原木為基礎，襯托書香氣息，加上寬幅的入門視野，讓消費者進店感受更舒心。
文創店！就是酷，高雄駁二藝術門市
高雄駁二特區中的新型態門市，採近年很受歡迎的工業風設計，以紅黑配色配上懷舊磚牆為外觀，內部則以水泥牆面裝潢，打造出最潮的高雄駁二藝術門市。