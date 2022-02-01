中國怪奇姓氏集錦／這字給「人」當姓氏　背道而馳？

我是廣告 請繼續往下閱讀
到了夏朝，開始流行所謂的通靈師，當時很有威望，其後人也多姓「鬼」。不過後來隨著佛道教盛行，打擊了中國本土的原始宗教，通靈師這個職業也受到冷落，並外流至異國他鄉。
關於鬼姓，還有1個來源是始於商、周時期，居於西北方戎狄族的鬼方氏。在古書《汲冢周書》、《易經》、《山海經》、《古本竹書紀年》中，都有關於漠南地區多次發生討伐鬼方氏的戰爭記載，後來鬼方氏族向遠方遷徙，居於匈奴以北和康居之北；春秋時期，漢史中多稱這一族人作「鬼方」，秦漢時期又以「丁零」等名出現在史籍中。
近代中國、前蘇聯、蒙古等國考古工作者的發掘與研究，皆有認為鬼方氏族人向北遷徙，到了南西伯利亞地區，分布在貝加爾湖至巴爾喀什湖一帶，簡化為鬼姓。據《世本》等古籍記載，中國五帝之一的顓頊，他的玄孫陸終就曾與鬼方聯婚生子，成為春秋戰國時期，楚國王室的先祖。
歷史上較為有名的鬼姓人，或與鬼方一族有關的人物，是商紂時期諸侯之一的「鬼侯」（又稱九侯），當時殷商王室與鬼方氏有聯姻關係，他與西伯昌、鄂侯合稱為「商朝三公」，女兒也是紂王的妃子。不過可惜的是，鬼侯的女兒雖然漂亮受寵，卻因不喜歡紂王日夜淫蕩的生活，導致紂王惱怒之下將其殺死，並將鬼侯處以殘忍的醢刑。到了現代，姓「鬼」或者「鬼方」的人已經很難找到，也有可能是後人出於不同的原因，而將姓氏改換掉了。