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中國怪奇姓氏集錦／這字給「人」當姓氏　背道而馳？

▲「鬼」是中國古代1個少數姓氏，雖然這個字從字面看上去多讓人聯想到超自然或玄學，但最早可追溯至黃帝時期的部族。（示意圖／取自Pixabay）
▲「鬼」是中國古代1個少數姓氏，雖然這個字從字面看上去多讓人聯想到超自然或玄學，但最早可追溯至黃帝時期的部族。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-01 08:00:00

一提到鬼，一般人想到的可能都是一些超自然或是玄學現象，但在無奇不有的中國姓氏中，這個字在古代也曾是個姓氏，也通傀、隗等字，當成姓氏時，古音讀作「ㄨㄟˇ」。

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據悉，鬼姓的由來，也流傳著幾種說法，最早的要追溯到黃帝時期，當時有個大臣叫鬼臾區，他是五行醫學創始人，也是傳説中的上古醫家，擅於五行之説，為神農氏後相傳十世之世醫，曾輔佐黃帝發明五行，也被視為鬼姓的得姓始祖，其後代子孫也就以先祖所出部落名稱為姓氏，稱鬼氏。

到了夏朝，開始流行所謂的通靈師，當時很有威望，其後人也多姓「鬼」。不過後來隨著佛道教盛行，打擊了中國本土的原始宗教，通靈師這個職業也受到冷落，並外流至異國他鄉。

關於鬼姓，還有1個來源是始於商、周時期，居於西北方戎狄族的鬼方氏。在古書《汲冢周書》、《易經》、《山海經》、《古本竹書紀年》中，都有關於漠南地區多次發生討伐鬼方氏的戰爭記載，後來鬼方氏族向遠方遷徙，居於匈奴以北和康居之北；春秋時期，漢史中多稱這一族人作「鬼方」，秦漢時期又以「丁零」等名出現在史籍中。

▲關於鬼姓，有說法是源於商周時期，居於西北方戎狄族的鬼方氏。（圖／翻攝自微博）
▲關於鬼姓，有說法是源於商周時期，居於西北方戎狄族的鬼方氏。（圖／翻攝自微博）
近代中國、前蘇聯、蒙古等國考古工作者的發掘與研究，皆有認為鬼方氏族人向北遷徙，到了南西伯利亞地區，分布在貝加爾湖至巴爾喀什湖一帶，簡化為鬼姓。據《世本》等古籍記載，中國五帝之一的顓頊，他的玄孫陸終就曾與鬼方聯婚生子，成為春秋戰國時期，楚國王室的先祖。

歷史上較為有名的鬼姓人，或與鬼方一族有關的人物，是商紂時期諸侯之一的「鬼侯」（又稱九侯），當時殷商王室與鬼方氏有聯姻關係，他與西伯昌、鄂侯合稱為「商朝三公」，女兒也是紂王的妃子。不過可惜的是，鬼侯的女兒雖然漂亮受寵，卻因不喜歡紂王日夜淫蕩的生活，導致紂王惱怒之下將其殺死，並將鬼侯處以殘忍的醢刑。到了現代，姓「鬼」或者「鬼方」的人已經很難找到，也有可能是後人出於不同的原因，而將姓氏改換掉了。

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