隨機臨檢！大象路邊擋車檢查 見「這物」秒開心：你走吧
原來是過路費的意思啊！泰國一輛載著甘蔗的送貨卡車，在泰國北柳府的某條馬路上被攔截，阻擋車輛的並非交通警察、檢察官等官方人士，而是頭野生大象，牠宛如警察般正氣凜然地擋住卡車，而後鼻子向上伸，偷走少許甘蔗，便將車輛放行，讓經歷這一切的駕駛嘖嘖稱奇。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 16:12:27｜2022-01-28 17:39:06
1月21日時，司機Jutamas Mattokamonkul正載運大量的甘蔗貨物，經過泰國北柳府的道路上時，前方迎面而來的竟是一隻大象，這頭野生大象就像警察般站在道路中央，封鎖了這條車道，待車輛行駛至牠前方停下，大象不疾不徐地伸出長長的鼻子左探右搜，彷彿正在認真檢查是否載有違禁品，然後牠發現車上竟有一整車新鮮甘蔗，牠開心地抓下一些貨物塞進嘴裡，才心滿意足地將車輛放行。
司機表示「我們甚至無法避開大象，牠就像一個檢查站的官員。我們必須停下卡車，讓牠帶走甘蔗，否則牠不會讓我們走。」泰國境內粗估有2000頭亞洲向在野外生活，他們行經道路和村莊時，偶爾就會發生類似的有趣事件或衝突。
專家們甚至認為象群比起叢林中的食物，更偏好人類的食物，環保官員Supanya Chengsutha說「對牠們來說，從人類家裡和車裡採摘食物似乎更容易，而且牠們經常被香氣和景象所吸引。」
網友們回覆「莫名有點可愛XD這種臨檢我可以」、「拿完就讓，很講武德！」、「聰明的大象」、「好有靈性」。 （編輯：李惠婷）