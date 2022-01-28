高雄＋7足跡集中大寮旗津鼓山　陳其邁：無社區傳播風險

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衛生局簡任技正潘炤穎說明，昨天發現可能有2條傳播鏈存在，1條為高雄港群聚事件，新增個案為案18704，為案18367確診後在1/22被匡列隔離，昨日陰轉陽；案18705主要接觸者為案18469，是同住家人，1/23被匡列隔離，同樣昨日陰轉陽；案18751、案18750、案18565、案18517，總共3代4人都確診，其中18750、18751匡列隔離，也於昨日陰轉陽。
另一條為宜蘭礁溪長榮飯店群聚相關，潘炤穎指出，疫調顯示1/15到1/18，高雄一家四口前往礁溪旅遊，除爸爸外其他3人都確診，旅遊4天後回高雄。其中指標個案媽媽案18703在1/20出現症狀，研判是上呼吸道感染，１/23確診媽與友人在家中用餐，造成台南1個案確診。
另外，還有兩位小孩1案8749（5歲童，1/24有症狀，但沒進一步釐清）、案18760（10歲）都確診，後續依照疫調處理。衛生局也公布相關個案在高雄足跡，包括大寮、旗津、鼓山所在的麥當勞、石二鍋、郵局、全聯、便利商店等地。
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