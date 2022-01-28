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高雄＋7足跡集中大寮旗津鼓山　陳其邁：無社區傳播風險

▲高雄新增7例確診足跡集中大寮旗津鼓山，市長陳其邁表示，無社區傳播風險。(圖／高市府提供)
▲高雄新增7例確診足跡集中大寮旗津鼓山，市長陳其邁表示，無社區傳播風險。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-28 16:14:15

高雄今(27)日新增7例確診，其中包括高雄港相關陰轉陽個案4人及前往宜蘭旅遊高雄1家四口3人染疫。衛生局也公布7名個案足跡，包含大寮、旗津、鼓山等地。市長陳其邁表示，新增7例個案其中4案是高雄港匡列隔離對象 ，住防疫綠館時，進來採檢是陰性，後來轉陽性， 因已匡列隔離，並無社區傳播風險。

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▲高雄港疑似群聚關係圖。(圖／高市府提供)
▲高雄港疑似群聚關係圖。(圖／高市府提供)
另外3例被列為宜蘭某飯店群聚感染，確診者到宜蘭旅遊回來高雄，中央目前暫定為宜蘭某飯店群聚感染，3人是同住家人，由於時間點有點久，目前針對可傳染期間，正進行匡列。

衛生局簡任技正潘炤穎說明，昨天發現可能有2條傳播鏈存在，1條為高雄港群聚事件，新增個案為案18704，為案18367確診後在1/22被匡列隔離，昨日陰轉陽；案18705主要接觸者為案18469，是同住家人，1/23被匡列隔離，同樣昨日陰轉陽；案18751、案18750、案18565、案18517，總共3代4人都確診，其中18750、18751匡列隔離，也於昨日陰轉陽。

另一條為宜蘭礁溪長榮飯店群聚相關，潘炤穎指出，疫調顯示1/15到1/18，高雄一家四口前往礁溪旅遊，除爸爸外其他3人都確診，旅遊4天後回高雄。其中指標個案媽媽案18703在1/20出現症狀，研判是上呼吸道感染，１/23確診媽與友人在家中用餐，造成台南1個案確診。

另外，還有兩位小孩1案8749（5歲童，1/24有症狀，但沒進一步釐清）、案18760（10歲）都確診，後續依照疫調處理。衛生局也公布相關個案在高雄足跡，包括大寮、旗津、鼓山所在的麥當勞、石二鍋、郵局、全聯、便利商店等地。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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