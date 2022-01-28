11到12月中千萬元發票有16人 幸運兒只花4元就中大獎
110年11-12月期統一發票中獎號碼已於111年1月25日下午開出，特別獎獎金新臺幣1000萬元中獎號碼為31150905，特獎獎金200萬元中獎號碼為28564531，統計可兌領特別獎1000萬元中獎發票計16張、特獎中獎發票計15張。其中，中獎1000萬元的幸運兒中，有人紅利折抵買了飲食後，只花了4元就中千萬元。
記者許家禎/台北報導
2022-01-28 16:11:37｜2022-01-28 16:13:10
根據財政部賦稅署統一發票清冊顯示，特別獎1000萬元中獎發票中，位於台南市後壁區新營國道北分公司的全家，有消費者使用紅利折抵買東西，最後只花4元就中千萬大獎。也有消費者在北市松仁路91號的7-11消費買飲品，只花28元就中統一發票千萬獎。
特獎200萬元部分，有幸運兒在蝦皮只花1元就中獎，外界猜測可能是使用「即享券」兌換商品，最後只付1元就中200萬。另外也有人上FoodPanda外送，以外送費29元中200萬。
財政部賦稅署表示，110年11-12月期統一發票中獎領獎期間為111年2月6日至111年5月5日，提醒中獎人應於期間內，到指定兌獎據點領獎。另外，防疫期間，賦稅署也指出，請民眾消費時多使用行動支付並索取雲端發票，不但可降低接觸染疫風險，自我保護，還可增加雲端發票專屬獎中獎機會，一舉兩得。