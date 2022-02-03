新春防疫不鬆懈　多元宗教行程可以線上體驗

年節將近，今年大環境疫情延續，台灣仍維持嚴格邊境管制的防疫政策。隨著疫情升溫，宗教團體已停辦搶頭香、搶春牛、繞境、遊行等易聚集人潮、難以維持社交距離的活動，宗教場所也實施人流管控，並禁止民選公職人員、政府官員跑攤，以為民眾表率。
記者余祥／台北報導
2022-02-03 15:00:00
內政部表示，台灣有著多元的宗教信仰，國人有利用春節到廟裡祈求好運的習俗，今年為避免人潮擁擠、疫情擴散，國人如果想較深入地瞭解不同宗教文化，也可以在內政部全國宗教資訊網「台灣宗教文化地圖」的宗教愛玩咖專區(網址：https://www.taiwangods.com/)選擇線上遊玩台灣宗教景點，藉此認識台灣宗教景點特色。
內政部推出的「宗教愛玩咖專區」，是從「台灣宗教文化地圖」網站主題「台灣宗教百景」及「台灣宗教文化資產」的宗教景點特色，再製作出「主題特色套裝行程」及「自由行行程」2種線上旅遊遊戲，民眾可以依照自己的喜好，線上探索台灣在地宗教建築及文化。
最後，內政部提醒，在落實防疫措施的前提下，仍可以到有空曠地點的場所走走。國人歡慶新年、從事相關宗教活動的同時，也應該要注重個人衛生防護及維持社交距離，無論是在宗教場所的室內、戶外都不可以飲食，並遵守中央疫情指揮中心各項防疫配套措施，務必戴上口罩守護自己與家人的身體健康。如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應留在家裡好好休養，避免前往公共場所，共同配合防疫措施。