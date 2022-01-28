北市確診數+5　足跡遍及幼兒園、乒乓球場、內湖區餐廳

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針對5人的足跡部分，22日上午8時至16時30分為松山區南京東路四段的點點幼兒園；23日下午14時42分至16時則在南京東路五段的乒乒乓乓桌球旗艦館；24日的下午13時30分至16時30分則在南京東路四段的點點文理補習班，15時至19時間則有民生東路五段盈嘉KTV的足跡，晚間18時45分至20時則在內湖舊宗路大潤發的大河屋燒肉丼串燒用餐；25日12時37分至45分，有確診足跡於南京東路四段的咖食堂-咖哩世界研究室用餐，晚間18時16分至19時則造訪內湖民善街的愛.熟成21牛肉麵。
至於外縣市確診個案於台北市的足跡部分，黃珊珊也公布案18685曾於23日15時37分造訪位於南港展覽館的全家超商經貿店；24日13時5分則在南港經貿二路上的三重世貿公園共融遊戲場停留了約10分鐘，並於13時17分至南港經貿二路上的全聯福利中心購物，最後則在13時43分時造訪位於南港三重路的7-11馥樺門市。
至於另一名案18639的部分，則是在18日時有造訪台北的足跡，分別是12時55分至14時40分間，從高雄左營站搭乘高鐵至南港站，並造訪內湖瑞光路上的駐台北印尼經貿代表處，再於16時40分從南港站搭乘高鐵返回左營。
黃珊珊表示，各個確診案例曾經造訪的足跡地點，都已經進行清消或停業處理。若有在特定時間與確診者足跡有重疊的民眾，務必注意個人身體健康狀況，若有新冠肺炎確診的症狀，務必盡速進行快篩或是到鄰近的篩檢站進行檢測。
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