COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

北市確診數+5　足跡遍及幼兒園、乒乓球場、內湖區餐廳

▲台北市政府28日召開防疫記者會，除了公布新增的5名確診者足跡外，也另公布2例外縣市確診者於北市的足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府28日召開防疫記者會，除了公布新增的5名確診者足跡外，也另公布2例外縣市確診者於北市的足跡。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-28 17:54:22

台北市政府今（28）日下午召開臨時防疫記者會，由於北市日前出現一例不明感染源的男房仲案18375案例，傳染鏈甚至已經延伸到北市校園，台北市副市長黃珊珊也公布今日的北市5例確診案例的足跡，似乎也都與該名男房仲有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊在防疫記者會上表示，今日北市新增的5名確診個案，分別為案18713、案18714、案18743、案18744與案18745。感染源都為男房仲確診鏈延伸的案18590。黃珊珊指出，案18590為幼稚園老師，但同時有在補習班兼課，5名確診案例中有4名是小學學生，另1名則為修電腦的職員，案號為18743。居家隔離對象包括師生家長，人數為幼兒園92人、補習班29人；擴大採檢幼兒園149人、補習班70人，採檢結果皆為陰性。

▲台北市政府28日公布5例因松山區確診老師案18590所傳染的確診案例。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府28日公布5例因松山區確診老師案18590所傳染的確診案例。（圖／台北市政府提供）
針對5人的足跡部分，22日上午8時至16時30分為松山區南京東路四段的點點幼兒園；23日下午14時42分至16時則在南京東路五段的乒乒乓乓桌球旗艦館；24日的下午13時30分至16時30分則在南京東路四段的點點文理補習班，15時至19時間則有民生東路五段盈嘉KTV的足跡，晚間18時45分至20時則在內湖舊宗路大潤發的大河屋燒肉丼串燒用餐；25日12時37分至45分，有確診足跡於南京東路四段的咖食堂-咖哩世界研究室用餐，晚間18時16分至19時則造訪內湖民善街的愛.熟成21牛肉麵。

▲台北市政府28日在防疫記者會上，公布外縣市確診案18685於北市確診的相關足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府28日在防疫記者會上，公布外縣市確診案18685於北市確診的相關足跡。（圖／台北市政府提供）
至於外縣市確診個案於台北市的足跡部分，黃珊珊也公布案18685曾於23日15時37分造訪位於南港展覽館的全家超商經貿店；24日13時5分則在南港經貿二路上的三重世貿公園共融遊戲場停留了約10分鐘，並於13時17分至南港經貿二路上的全聯福利中心購物，最後則在13時43分時造訪位於南港三重路的7-11馥樺門市。

▲台北市政府28日在防疫記者會上，公布外縣市確診案18685於北市確診的相關足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府28日在防疫記者會上，公布外縣市確診案18685於北市確診的相關足跡。（圖／台北市政府提供）
至於另一名案18639的部分，則是在18日時有造訪台北的足跡，分別是12時55分至14時40分間，從高雄左營站搭乘高鐵至南港站，並造訪內湖瑞光路上的駐台北印尼經貿代表處，再於16時40分從南港站搭乘高鐵返回左營。

黃珊珊表示，各個確診案例曾經造訪的足跡地點，都已經進行清消或停業處理。若有在特定時間與確診者足跡有重疊的民眾，務必注意個人身體健康狀況，若有新冠肺炎確診的症狀，務必盡速進行快篩或是到鄰近的篩檢站進行檢測。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為韓國瑜是否有機會復出政壇、東山再起？

您認為韓國瑜是否有機會復出政壇、東山再起？

繼續作答
即時
推薦閱讀