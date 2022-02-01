歡送2隻穿山甲啟程布拉格 柯文哲夫婦親手做「果昔」
台北市與捷克首都布拉格，於2020年初締結為姊妹市，雙方除了時常相互交流參訪外，布拉格市長賀吉普不僅曾來台灣擔任過交換學生，更與台北市長柯文哲一樣曾為醫師。而柯文哲在去年參訪布拉格時，雙方曾經簽署署動物園保育合作備忘錄，並共同規動中華穿山甲借殖計劃，因此台北市立動物園即將在今年三月，將一對穿山甲「果寶、潤喉糖」送往布拉格。而在農曆年節前夕，台北市長柯文哲與太太陳佩琪，也親自下廚為這兩隻「大使」加菜。
記者丁上程／台北報導
2022-02-01 17:00:00
穿山甲為瀕危動物，動物園為落實動物保育，花了整整二十年才研究出飼養穿山甲的人工飼料，總計13種食材用料超豐富，且需經過多重工序才能完成。柯文哲與妻子陳佩琪也親自動手為兩隻穿山甲料理食物，料理過程中，柯文哲頻頻驚呼動物保育員工作真辛苦，還獻策建議研發「動物專屬食物自動販賣機」。
柯文哲邊做邊碎念「簡直比他吃的還高級」，陳佩琪則拿出小兒科醫師專業，說看到兩隻穿山甲吃得這麼快、胃口這麼好，「就知道牠們一定很健康。」柯文哲最後還用自己的名言提醒果寶潤喉糖：「不管到哪裡，都要快樂的過每一天」，也期盼兩隻穿山甲到布拉格「繼續裝可愛」，為台灣的外交而努力。
回顧2020年1月13日， 臺北市與布拉格市結為姊妹市，賀吉普市長與柯文哲市長簽訂「動物園合作備忘錄」約定攜手為保育瀕絕的穿山甲而努力，兩市動物園也談成穿山甲借殖計畫。經過兩年的籌備，疫情無阻，果寶、潤喉糖將在2022年3月啟程前往布拉格。讓我們一起向果寶、潤喉糖獻上祝福， 說聲：「Na shledanou」(捷克語：再見)，感謝牠們為動物保育及的城市外交的付出與貢獻。