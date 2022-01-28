111年度總預算三讀　刪減270億元

立法院臨時會院會今（28日）三讀通過中華民國111年度中央政府總預算案，歲出原編列新台幣2兆2784億元，減列約270億元。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-28 18:42:45｜2022-01-28 18:48:56
111年度中央政府總預算案歲出原編列2兆2784億元，其中包括朝野立委都支持的配合軍公教調薪案合計編列163億元，其餘2兆2621億元，刪減比例1.19%，減列約270億元。除了通刪科目外，內政部編列1.42億元數位身分證（New eID）設備維護費，曾遭朝野立委質疑，在協商時決議僅保留封存12個月費用，約6738萬元。
三讀通過的總預算，配合軍公教調薪合計編列163億元。其中，調整軍公教人員待遇準備編列137億元，包括今年度中央各機關現職軍公教人員待遇按平均增加4%所需經費127億元及退休人員調增月退休金所需經費10億元；教育部主管歲出增列25億元、衛生福利部主管歲出增列0.9億元、文化部主管歲出增列0.1億元等。
三讀後民進黨團書記長蔡適應表示，回想臨時會剛開始時，部分在野黨以案海戰術杯葛預算，導致預算提案總數高達6000多案，在朝野黨團多日馬拉松會議後剩300多案，今日完成表決，不復人民所託，他代表民進黨團跟大家說聲辛苦了。
總預算三讀後，行政院長蘇貞昌循例前往立法院向立委致意，也在議場內也與多名民進黨立委拍照合影。