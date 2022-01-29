溫玉霞曾遇賴索托暴動　懷孕攜兩子逃難民營當「總鋪師」

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溫玉霞回憶，當時她的辦公室位在賴索托首都馬塞魯，像往常一樣，上班前送孩子去學校後就前往公司，不久後，她發現路上車子突然變多且加速，又開始看見頭破血流的路人，隨後，一名與她友好的黑人客戶開車趕來，語氣焦急地告訴她：「趕快去接小孩！」
該名友人開車載著懷有身孕溫玉霞到了學校，接起6名包括自己與台灣友人的孩子，回到她的住家，原本打算暫時先躲在家裡，等暴動平息，但因住家離工廠區太近，街上全是罷工的黑人，將近有2萬人之多，他們四處砸石頭、焚燒物品，她的員工判斷情況嚴重，短時間內不會結束，勸他們趕快離開賴索托。
因此，溫玉霞帶著70多歲的婆婆、一群孩子，保險箱裡的槍跟財務都沒時間拿，只隨手抓了一些衣物，一行人搭乘友人的車，開了3公里路程越過邊境，到了鄰國南非的一座安靜小鄉鎮——淑女鎮（Ladybrand），與上百名台、陸商就在鎮上的體育館裡安置，也成為臨時的難民營。
幾天內，來自軍隊、當地老華僑的救援物資開始送入營內，包括鍋子、爐具、瓦斯、食材、軍用床墊、薄毯子等。當時已是商會會長的溫玉霞，自告奮勇擔任起總鋪師，每天以有限的食材，盡量做出不同一點菜色變化，提供大家果腹，以中式、台菜為主，大家能在異地經歷驚恐的暴動後回憶家鄉老味道，格外溫暖。
溫玉霞回憶，好險體育館廁所很多間，但淋浴間少，好幾百個人每天晚上排隊洗澡，不過，這群台灣人彼此依賴，像個大家庭，確實減緩那時緊張、擔憂的心情，白天偶爾還會跑回賴索托查看公司安危。不久後，由於營內實在太擁擠，一些成功取回財物的台商在附近合租房子，讓部分人住進去，場館內的空間漸漸改善，後來剩下約300多人，就在裡頭住了一個月。
溫玉霞說，六月底暴動漸漸結束，非常多公司都被洗劫，她的公司多虧黑人員工在暴動期間幫忙顧財產，所幸人、財都平安，溫玉霞也分享另一件有趣的事，原本第三胎的預產期是在五月底到六月初，結果孩子「很乖」，待到暴動結束且公司結帳，一切塵埃落定後才出生，在肚子裡多待了近兩週的時間，這孩子就是現在溫玉霞國會辦公室副主任、國民黨國際部專員吳亮儀。後來，包含溫玉霞在內的幾名台商，將逃亡期間剩餘的捐款，合蓋一間台商中文學校，提供同胞免費就讀，不少當地官員也將孩子送來唸書。
溫玉霞於2004年擔任世界台灣商會聯合總會世上第一位女性總會長，任內安排會員回到台灣進行深度環島旅遊，貢獻國內觀光，更曾率領台商代表赴瑞士日內瓦為台灣加入世界衛生組織（WHO）發聲，逐漸步上公領域之路。如今，返台後的溫玉霞成為國會議員，也繼續協助華僑、旅外台商，帶著豐富的經歷與專業奉獻社會。