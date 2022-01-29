「女版李光洙」現身《Running Man》 網友敲碗跪求合體
去年東京奧運賽事戰況精采，令人深刻，更掀起一股「全民運動潮」，就連韓國綜藝《Running Man》也吹起運動風，在中天綜合台小年夜（30日）播出的《Running Man》就推出「女子排球隊系列特輯」，邀來金軟景、吳智永、安慧珍等7位女子排球國家代表選手上節目同樂，選手一出場就讓現場氣氛活絡，即使面對鏡頭也私毫不羞澀，不時自帶效果，在綜藝節目中適應良好，這讓網友忍不住大讚：「這些女排選手好適合RM，每個都好會玩！」
娛樂中心／綜合報導
2022-01-29 02:00:00
其中身高192公分的女排選手金軟景出場便吸引全場目光，就連身材壯碩的金鍾國站在她身旁，瞬間都變得小鳥依人，金軟景更應成員要求摸了摸金鍾國的頭，萌樣爆棚！除了身高吸睛，她和《Running Man》前成員李光洙「撞臉」也引起網路熱議，成員不時看著她驚呼：「光洙！是光洙來了！真的太有光洙的感覺了！」對此金軟景則是暖心回應：「今天是來填光洙的空缺！」她在節目中表現可圈可點，在競賽進行時，大展綜藝魂，為奪成績總是第一時間站出來理論，表情與爭辯行徑和李光洙就像是同個模子刻出來的！這也讓不少人敲碗兩人能有合體的機會，相信「笑」果會加倍！
擅長以特殊發球方式得分的選手安慧珍，有著亮麗的外型，讓人很難聯想她在賽場上發起球來充滿狠勁，池錫辰在介紹團員背景之際曝她有「排球界申敏兒」的稱號，此話一出隊友紛紛面露驚訝：「誰說的？你自己說的嗎？」安慧珍則是樂於接受這個稱號：「是有點像！」勇氣可嘉的回答讓劉在錫也讚嘆，氣勢超強不輸金軟景！這時一旁的隊友也加碼爆料，她曾經大膽要老闆稱她為「小可愛」，對於這爆料她一臉坦然：「因為我真的可愛呀！」主持人劉在錫一聽一度接下不話，碰上主持的瓶頸！中天綜合台《Running Man》過年期間正常播出，陪你迎新春，更多精彩內容請鎖定每週日晚間6點《Running Man》。（編輯：楊穎軒）