全國首座台灣製造共融遊戲場　「潮好玩幸福村」試營運

全國首座台灣製造、遊具挑戰度破表的旗艦版共融遊戲場，位於屏東潮州「潮好玩幸福村」開始試營運，縣府將前身為忠誠營區，擁有百年歷史的潮州社福園區，改造為全年齡共融遊戲場，屏東縣長潘孟安到場與孩童們體驗設施，更童心大發與孩子們玩起挑戰度破表的雙塔攀爬網，和樂於接受刺激小朋友，一定要到共融遊戲場來挑戰。

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▲屏東潮好玩幸福村園區內加入全新自然冒險共融遊戲場，全國首座自製木造遊具、挑戰度破表七米五高雙塔攀爬網。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01. 28）

潘孟安表示，「潮好玩幸福村」原名潮州社福園區，腹地達 6.35 公頃 ，是屏中地區最大的共融遊戲場，除保留舊有園區既有特色外，社福服務功能更網羅大人、小孩及專家意見，並搭配幸福村地景環境，使用台灣木材及研發的自製原木遊具，打造出不同場域及適合各年齡層的孩童遊具，成為孩子訓練膽量、肌耐力的專屬遊樂場，讓社福園區不再是單一化，而是具備多元功能全方位的園區。

屏縣府在潮好玩幸福村園區內加入全新自然冒險共融遊戲場，有小孩最愛的超大沙坑、擺盪大索、全國首座自製木造遊具、挑戰度破表 七米 五高雙塔攀爬網、 五米 高躲貓貓瞭望台溜滑梯，讓大小朋友在這裡不管運動、散步、家庭親子日、戶外踏青、野餐或是小孩要放電，都可以被滿足 !

▲園區內五米高躲貓貓瞭望台溜滑梯，讓大小朋友在這裡不管運動、散步、家庭親子日、戶外踏青、野餐或是小孩要放電，都可以被滿足! （圖／屏東縣政府提供, 2022.01. 28）