全國首座台灣製造共融遊戲場 「潮好玩幸福村」試營運
全國首座台灣製造、遊具挑戰度破表的旗艦版共融遊戲場，位於屏東潮州「潮好玩幸福村」開始試營運，縣府將前身為忠誠營區，擁有百年歷史的潮州社福園區，改造為全年齡共融遊戲場，屏東縣長潘孟安到場與孩童們體驗設施，更童心大發與孩子們玩起挑戰度破表的雙塔攀爬網，和樂於接受刺激小朋友，一定要到共融遊戲場來挑戰。
記者黃正忠／屏東報導
2022-02-04 10:00:00
潘孟安表示，「潮好玩幸福村」原名潮州社福園區，腹地達6.35公頃，是屏中地區最大的共融遊戲場，除保留舊有園區既有特色外，社福服務功能更網羅大人、小孩及專家意見，並搭配幸福村地景環境，使用台灣木材及研發的自製原木遊具，打造出不同場域及適合各年齡層的孩童遊具，成為孩子訓練膽量、肌耐力的專屬遊樂場，讓社福園區不再是單一化，而是具備多元功能全方位的園區。
屏縣府在潮好玩幸福村園區內加入全新自然冒險共融遊戲場，有小孩最愛的超大沙坑、擺盪大索、全國首座自製木造遊具、挑戰度破表七米五高雙塔攀爬網、五米高躲貓貓瞭望台溜滑梯，讓大小朋友在這裡不管運動、散步、家庭親子日、戶外踏青、野餐或是小孩要放電，都可以被滿足!
屏縣府指出，孩子最愛的超大沙坑區、小小平衡木、磨石子溜滑梯、翹翹板及鞦韆，可同時多人玩的擺盪大索、共融鞦韆及無障礙圓盤座椅應有盡有，另有身障者無障礙動線、林蔭步道適合喜歡散步、慢跑的大人，還有大片草皮適合全家人野餐，是全家人假日好去處。