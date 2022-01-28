亞洲舞王實力再現！羅志祥墨鏡一摘　引台下粉絲尖叫

節目《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」於今（28）日於台北小巨蛋隆重登場，集結年度最強狼人殺偶像玩家陣容，為了爭取最後冠軍，大家卯足全力準備。值得注意的是，曾因不倫戀形象跌至谷底的羅志祥，繼日前花蓮跨年後，這次再次登台演出，帶來16分鐘精采組曲，接連演唱新歌《修羅》、《NO JOKE》、《WOW》、《TRAP GAME》、《鬧翻天》。
記者侯家瑜/台北報導
2022-01-28 22:37:45
羅志祥引領大批舞群出場，他先是戴上墨鏡、穿上黑色連帽服裝，暗黑、神祕的模樣散發獨特魅力，隨後也換上皮衣，摘下墨鏡拋頭露臉唱跳，堅定又帥氣的眼神令人著迷，儘管舞蹈動作複雜、困難，唱功仍不失唱跳歌手的水準。羅志祥這次再登上巨蛋，拿出過去亞洲舞王的實力，在舞台上賣力的演出，引發觀眾一片尖叫之外，也讓粉絲相當感動。
另外，除了由偶像團體「五堅情」邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩帶來多首唱跳、抒情歌曲揭開序幕之外，表演嘉賓瘦子也首次帶來新歌《Amazing》，瞬間讓氣氛炒到最高點，狼人殺玩家則包含凱希、荳荳、紀卜心、篠崎泫、孫沁岳、雨婷和艾莉兒等人，在舞台上相互廝殺，爭奪MVP、2021年度總冠軍寶座。