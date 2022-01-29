金虎年台股開紅盤7成機率 過年後漲相佳、紅包行情可期
台股農曆年後怎麼走？市場法人表示，即使金牛年尾受FED升息、邊緣政治風險以及疫情有況散之虞影響，台股走勢震盪，不過展望金虎年，台股在年假資金效應反應完後，加上紅包行情預期下，量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，投資人不必過度擔心，台股後市仍可期，短期若有拉回，建議仍可以台股基金逢低分批布局。
記者許家禎/台北報導
2022-01-29 10:14:47｜2022-01-29 10:46:15
群益投信表示，統計台股2012年至2021年資料，台股開紅盤的機率為七成，平均漲幅0.27%，顯示出年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。不過，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股基金來介入布局，一來透過專業經理人的篩選來降低選股的不確定性，二來也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機。
群益馬拉松暨長安基金經理人王耀龍表示，年初聯準會會議摘要內容顯示，除了提前加快升息步伐外，將較市場預期更早討論縮表，引發美債殖利率上漲，全球股市中成長股受到衝擊，此外美國就業統計數據顯示失業率下跌至3.9%，助長市場對提前升息的預期。
2022年開年台股由台積電及金融股領軍一度創下18619新高水準，但隨全球股市下行跌破萬八測試支撐力道，主要重災區集中於IC設計、第三代半導體、新能源車等高本益比族群。
市場修正幅度及速度顯示已有過度反應升息及地緣政治等國際利空，故此時操作策略可採分批逢低佈局策略偏多操作，看好族群包含半導體先進製程相關、雲端伺服器、低基期景氣循環股如記憶體、被動元件、航運等。