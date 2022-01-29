殉職飛官陳奕守護國家　蔡英文親頒褒揚令

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蔡英文致詞時表示，今天大家一起在這裡，陪伴陳奕少校走完最後一程。她要代表國人同胞，向陳少校致上最深的感謝和敬意，感謝他守護國家、捍衛領空。
蔡英文說，飛行讓飛官的肩上扛起重責大任，也讓飛官面對風險與重重挑戰，但空軍從不卻步，陳奕也是如此。因為嚮往飛行，陳少校報考空軍官校，挺過辛苦的訓練，一步步完成夢想，翱翔天際。
蔡英文接著說，陳少校曾經對空軍官校的弟兄姊妹說，「能力越大，責任越大，把自己做好，才有資格領導他人」，在他身上，大家看到積極進取的態度，還有國軍承擔重任的精神。
蔡英文提到，陳奕自稱是小小螺絲釘，事實上，失去他是國軍和國家極大的損失，陳爸爸、陳媽媽也失去一位孝順的兒子。之前，陳爸爸跟她說，他不後悔支持陳奕從軍，更感謝空軍基地對陳奕的照顧，以及大家的協助。蔡英文也向陳爸爸表達感謝，陳爸爸的話，對所有的國軍官兵是非常重要的鼓勵。
蔡英文表示，她除了要代表國人感謝陳爸爸對國軍官兵的支持，也要請國防部務必代替陳奕照顧好他的家人。最後，她也要跟陳奕說，「我們會繼續努力捍衛這片天空，謝謝你，我們將永遠以你為榮。你的任務結束了」。
包括國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、空軍司令熊厚基及嘉義縣長翁章梁、立法委員王美惠、陳明文及蔡易餘等亦出席是項行程。