本人操作推特署名「JW」發文？吳釗燮回應了

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針對外交工作，吳釗燮提及擔任外交部長以來，針對外交部做了多項改革，為了讓更多年輕外交工作者能夠自由發展，除了放手讓外交使館發揮創意做社群操作之外，也在培訓課程中增加多元文化、台灣歷史、性別主流化等相關主題，增進外交同仁的國際視野，也同時深化對於本土文化的理解。
吳釗燮也表示，台灣在國際上受到打壓的情況，是其他國家外交官不會經歷過的壓力，因此感謝全體外交人員的努力和付出，他對內會盡其所能支持外交人員的需求，對外也會持續透過不同的方式拓展台灣在國際間的能見度。
主持人也問，外交部的推特是否為部長本人操作？吳釗燮表示，外交部為國家事務的佈達，會較為審慎，但他個人署名帳號「JW」就是表明台灣人的態度與立場，有時候用詞稍微強硬，但都獲得許多國際網友的支持，也會在社群上與他國互動、彼此支持。例如日本總理安倍晉三就會在推特上與外交部互相打氣與支援，JW的發文也會時常獲得印度媒體的報導，是另類的外交管道。
而自認是工作狂的吳釗燮，提及求學時期表示，除了電影之外沒有太多娛樂，並分享學習和在餐廳打工經驗，也自豪表示什麼菜都會做。除了和主持人討論煮菜秘訣，吳釗燮也表示在國外唸書時忙於投入研究和學習，回國之後貢獻外交長才，對於高強度的研究工作反而感覺充實愉快。
節目最後，熱愛電影的吳釗燮也推薦了三部影片，分別是瑞典知名導演雷瑟霍斯楚（Lasse Hallström）執導的「狗臉的歲月」、印度電影「我和我的冠軍女兒」以及「我的嗝嗝老師」，希望民眾在春節假期期間，可與家人朋友一起欣賞溫馨又好看的電影，共度佳節。