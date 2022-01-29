指揮中心「新冠肺炎5大加強監測」　已揪出3例陽性個案

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於全國21個縣市共計274家基層定點診所，發放公費COVID-19家用快篩試劑，由醫師評估對於具呼吸道症狀民眾發放試劑，再由民眾居家篩檢及回報快篩結果。累計發放17,834劑，其中1人後續經PCR檢驗研判為確定病例，呼籲民眾如出現呼吸道症狀，請善加利用此機制至公費快篩試劑發放診所掛號就醫。
二、國際機場/國際海港特定高風險工作人員重點監測：
於桃園、臺北、臺中與高雄等4個國際機場及12處國際商港、工業港及離島兩岸通航(小三通)港口之特定高風險工作人員，每7天以公費家用快篩試劑採檢一次。累計檢測80,456人次，其中2人快篩陽性後經PCR檢驗研判為確定病例。
三、廢汙水監測：
持續辦理全國汙水SARS-CoV-2病毒監測，由11處監測站累計採檢176件汙水檢體，SARS-CoV-2病毒核酸檢測均為陰性。
四、邊境進口冷凍食品包裝監測：
持續於邊境採樣檢驗進口冷凍肉品、水產品及水果之內、外包裝，監控進口冷凍食品內、外包裝之SARS-CoV-2病毒污染狀況，累計抽驗30個國家之253批產品，共978件樣品，SARS-CoV-2病毒核酸檢測均為陰性。
五、捐血人血清抗體陽性盛行率調查：
針對去年4至7月份我國捐血中心捐血人之血液存檔樣本，已完成抽樣5,000支檢體進行抗體檢測，僅1支檢體抗核蛋白(N)抗體及抗棘蛋白(S)抗體檢測結果皆為陽性，陽性率為0.02%，整體自然感染陽性率低，與該區間同年齡層確診率相當，本次調查未發現大量未診斷之潛在病例。
指揮中心強調，為因應Omicron新型變異株威脅，及維護國內社區安全，將持續強化邊境與社區監測等各項防疫作為，及早發現可能病例，阻斷傳播鏈，並依據疫情態勢，適度調整加強監測方案。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。