桃園大同公司2員工染疫 1人駐點桃園市府、員工要普篩
桃園大同公司昨日傳出2名員工確診，其中1人據了解是派駐桃園市府工作，對此，中央流行疫情指揮中心今天表示，確診員工是一對夫妻，目前大同公司職場匡列21人，其中10人陰性，還有11人檢驗中，將要對桃園市政府相關接觸者和員工進行普篩。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-29 14:34:27
指揮中心今天公布國內新增15例本土個案，其中桃園大同公司2名確診員工為案18780和案18781，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這次確診是太太有症狀就醫採檢，同住先生也跟著採檢確診，隨即匡列周圍相關人員採檢，目前同住三人是陰性，職場21名密切接觸目前10人陰性，11人檢驗中，至於個案夫妻兩人感染源還在調查中。
指揮中心統計，截至目前國內累計5,640,594例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,621,502例排除)，其中18,681例確診，分別為3,593例境外移入，15,034例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18315境外移入病例，再次採檢為陰性，改判排除)，累計127例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。