開告了！Yumi不甘正牌女友變小三 喊話李靚蕾法庭見
王力宏和李靚蕾8年婚姻告吹，雙方離婚撕破臉，多次透過網路隔空交火，更扯出By2妹妹Yumi和徐若瑄是小三的案外案。其中Yumi和李靚蕾各說各話，Yumi不認自己是小三，強調曾是王力宏婚前的正牌女友，且已經多年沒有聯絡，但卻遭李靚蕾公開私訊打臉。By2似乎不甘示弱，今（29）日再度透過工作室，喊話李靚蕾法庭見，火藥味十足。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-29 14:39:12｜2022-01-29 14:51:48
By2工作室曬出律師聲明，寫道：「早前，李靚蕾小姐公開影射Yumi介入其婚姻，並索要警方聯繫方式稱要提供證據。事實是：2012年-2013年，Yumi與王力宏正式交往，彼此密友皆知。也從未介入他人的婚姻。面對對質，李靚蕾小姐多次轉移重點，至今仍未提供任何證據。或許因為，警局、法院不比虛擬的網絡世界，惡意誤導、捏造證據是犯罪。」
By2工作室強調：「自始至終，我們一直在想辦法維權。目前收到警局方面的反饋是：李靚蕾小姐人不在內地，內地警察無法第一時間傳喚。雖然如此，我們積極採取法律行動，終於邁出了艱難維權的第一步，現今已向法院提起了訴訟。法律看證據，不看『小作文』。網絡也絕非法外之地，法治社會，我們絕不應該無視法律！李靚蕾小姐為了滿足私慾，利用網友帶動輿論，網暴殺人。我們或許要花幾百天甚至更久來追究造謠者們的責任，但我們願意為之努力。如果作為公眾人物，都沒有勇氣維權，那未來更多的網暴受害者又如何自處？接下來我們或許還要經歷大家難以想像的阻礙。但我們還是相信公義，選擇把一切交給司法，等待公平處置，清者自清！李靚蕾Jinglei 法庭見。」
※【NOWnews 今日新聞
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