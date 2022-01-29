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開告了！Yumi不甘正牌女友變小三　喊話李靚蕾法庭見

▲BY2妹妹Yumi（右圖）不認是小三，工作室發聲明喊話李靚蕾。（圖／翻攝李靚蕾微博、Yumi微博）
▲BY2妹妹Yumi（右圖）不認是小三，工作室發聲明喊話李靚蕾。（圖／翻攝李靚蕾微博、Yumi微博）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-29 14:39:12｜2022-01-29 14:51:48

王力宏和李靚蕾8年婚姻告吹，雙方離婚撕破臉，多次透過網路隔空交火，更扯出By2妹妹Yumi和徐若瑄是小三的案外案。其中Yumi和李靚蕾各說各話，Yumi不認自己是小三，強調曾是王力宏婚前的正牌女友，且已經多年沒有聯絡，但卻遭李靚蕾公開私訊打臉。By2似乎不甘示弱，今（29）日再度透過工作室，喊話李靚蕾法庭見，火藥味十足。

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▲Yumi（左圖左）被傳與王力宏有不正當男女關係。（圖／翻攝微博）
▲Yumi（左圖左）被傳與王力宏有不正當男女關係。（圖／翻攝微博）
By2工作室曬出律師聲明，寫道：「早前，李靚蕾小姐公開影射Yumi介入其婚姻，並索要警方聯繫方式稱要提供證據。事實是：2012年-2013年，Yumi與王力宏正式交往，彼此密友皆知。也從未介入他人的婚姻。面對對質，李靚蕾小姐多次轉移重點，至今仍未提供任何證據。或許因為，警局、法院不比虛擬的網絡世界，惡意誤導、捏造證據是犯罪。」

▲▼Yumi否認和王力宏有不倫關係。（圖／BY2 孫雨IG）
▲Yumi否認和王力宏有不倫關係。（圖／翻攝BY2 孫雨IG）
By2工作室強調：「自始至終，我們一直在想辦法維權。目前收到警局方面的反饋是：李靚蕾小姐人不在內地，內地警察無法第一時間傳喚。雖然如此，我們積極採取法律行動，終於邁出了艱難維權的第一步，現今已向法院提起了訴訟。法律看證據，不看『小作文』。網絡也絕非法外之地，法治社會，我們絕不應該無視法律！李靚蕾小姐為了滿足私慾，利用網友帶動輿論，網暴殺人。我們或許要花幾百天甚至更久來追究造謠者們的責任，但我們願意為之努力。如果作為公眾人物，都沒有勇氣維權，那未來更多的網暴受害者又如何自處？接下來我們或許還要經歷大家難以想像的阻礙。但我們還是相信公義，選擇把一切交給司法，等待公平處置，清者自清！李靚蕾Jinglei 法庭見。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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