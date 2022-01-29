確診女接觸者一篩全陰性 盧秀燕：台中防疫等級暫不提升
台中市昨天零確診破功，2名新本土確診者中，有台中足跡的25歲女研究生，共被匡列38名接觸者，PCR篩檢結果全數陰性。市長盧秀燕今（29日）宣佈防疫等級暫不提升。歡迎遊子回家，也呼籲民眾為愛防疫，今年透過打電話或線上拜年等方式，減少走動及接觸機會、保護自己和親朋好友的健康。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-29 14:47:04
一直維持零確診的台中市，昨天因兩名有北部足跡的女確診者破功。其中一人北上陪病家人、不幸在醫院染疫，但沒有中部足跡史。另一名在北部讀研究所的25歲女生，放寒假回到沙鹿家，去過農會辦事、診病看病，市府第一時間疫調先匡列16名接觸者，昨再匡列22名診所前後時段看診病患，38名接觸者PCR結果都為陰性、繼續居家隔離，市府將持續追蹤。
女研究生在台中所有足跡點的清消作業，昨已全數完成。盧秀燕表示，女生的感染源和足跡相當明確，目前沒擴散跡象，台中市疫情尚在可控制之內，防疫等級目前維持和中央一致，沒有進一步限縮，希望讓大家好過年。
此外，因應民眾農曆新年返鄉及出遊，市府匡列643個人潮較多的點，如車站、賣場、觀光區等，今起持續進行消毒工作。衛生局長曾梓展提醒，連假期間民眾如安排外出活動，儘量選擇開放且人群不擁擠的地方，全程戴口罩、保持適當社交距離，返回住所時，要確實執行手部衛生。