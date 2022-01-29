亞旭再增4人「陰轉陽」確診 王必勝：目前仍是風險最高
中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增15例本土個案，桃園共新增9人確診，包括幼兒園、亞旭電腦，還有礁溪長榮鳳凰酒店都有新增確診者，其中，針對亞旭電腦群聚案，指揮中心表示新增4名個案，都在集中檢疫所隔離後陰轉陽被驗出。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-29 14:46:15
前進指揮所指揮官王必勝也進一步說明，目前亞旭電腦累計119人確診，其中有83人為移工，明天會再造冊針對508位員工進行三採。王必勝坦言，目前風險最高依舊是確診眾多的亞旭電腦，目前已有966人居家隔離，扣除三採人員，其餘人員也會持續使用家用快篩進行監測。
另外，遠雄自貿園區群聚案，王必勝則表示目前總確診數為119人，本國籍36位、移工83位，共採檢3700人皆為陰性，外圍廠區的風險看起來相對較小。
指揮中心統計，截至目前國內累計5,640,594例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,621,502例排除)，其中18,681例確診，分別為3,593例境外移入，15,034例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18315境外移入病例，再次採檢為陰性，改判排除)，累計127例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。