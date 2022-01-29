春節群聚增風險！25％長者未施打疫苗　接種領200延至228

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為了保護長者及高風險族群的健康，降低因為感染新冠肺炎造成的重症、住院或死亡風險，提醒尚未接種第一、二劑疫苗的民眾，於身體狀況較穩定時，請家屬陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所，儘速完成接種。
至於接種完疫苗後可能發生的副作用，通常輕微且於數天內就會消失，並隨年齡增加而減少，若擔心副作用者，可先與醫師討論，經諮詢、評估以後，再選擇最適合的疫苗接種。
指揮中心也表示，為了鼓勵18歲以上尚未接種第一、第二劑疫苗的民眾儘速接種，將延長地方政府提供200元（含）以下衛教品之措施至今年2月28日止，請民眾踴躍前往接種疫苗，以獲得保護力。
民眾可以透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，來查詢鄰近合約醫療院所和可提供接種之疫苗廠牌與時間，就近前往接種。而18歲至未滿20歲者，若要自行前往接種，請帶家長簽具之意願同意書；若是由家長陪同接種，請本人與家長在現場共同簽署同意書。
此外，指揮中心也提醒，依照我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，民眾需特別注意。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。