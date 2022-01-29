COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

春節群聚增風險！25％長者未施打疫苗　接種領200延至228

▲指揮中心今（29）日表示，農曆春節期間國人團聚頻繁，社區傳播風險變高，呼籲還沒接種第1、2劑疫苗的民眾應儘速完成接種。（圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心今（29）日表示，農曆春節期間國人團聚頻繁，社區傳播風險變高，呼籲還沒接種第1、2劑疫苗的民眾應儘速完成接種。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-01-29 14:55:31｜2022-01-29 14:57:19

中央流行疫情指揮中心今（29）日表示，因Omicron新型變異株威脅不減，且國內本土疫情仍持續延燒，及農曆春節期間國人團聚頻繁，社區傳播風險變高，呼籲還沒接種第1、2劑COVID-19疫苗的長者及高風險族群，應儘速完成接種，獲得保護力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，目前我國COVID-19疫苗接種率第一劑約81%、第二劑約74％，而75歲以上長者的第一劑接種率為75％、第二劑接種率約68%，仍需加強、積極提升。

為了保護長者及高風險族群的健康，降低因為感染新冠肺炎造成的重症、住院或死亡風險，提醒尚未接種第一、二劑疫苗的民眾，於身體狀況較穩定時，請家屬陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所，儘速完成接種。

▲指揮中心今（29）日表示，農曆春節期間國人團聚頻繁，社區傳播風險變高，呼籲還沒接種第1、2劑疫苗的民眾應儘速完成接種。（示意圖／shutterstock）
▲指揮中心今（29）日表示，農曆春節期間國人團聚頻繁，社區傳播風險變高，呼籲還沒接種第1、2劑疫苗的民眾應儘速完成接種。（示意圖／shutterstock）
至於接種完疫苗後可能發生的副作用，通常輕微且於數天內就會消失，並隨年齡增加而減少，若擔心副作用者，可先與醫師討論，經諮詢、評估以後，再選擇最適合的疫苗接種。

指揮中心也表示，為了鼓勵18歲以上尚未接種第一、第二劑疫苗的民眾儘速接種，將延長地方政府提供200元（含）以下衛教品之措施至今年2月28日止，請民眾踴躍前往接種疫苗，以獲得保護力。

民眾可以透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，來查詢鄰近合約醫療院所和可提供接種之疫苗廠牌與時間，就近前往接種。而18歲至未滿20歲者，若要自行前往接種，請帶家長簽具之意願同意書；若是由家長陪同接種，請本人與家長在現場共同簽署同意書。

此外，指揮中心也提醒，依照我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，民眾需特別注意。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為韓國瑜是否有機會復出政壇、東山再起？

您認為韓國瑜是否有機會復出政壇、東山再起？

繼續作答
即時
推薦閱讀