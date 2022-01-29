「世紀渣男」劈5女娶懷孕粉絲 正宮撐2年休夫：祝你幸福
37歲張致恒（Steven）為香港男團「BOYZ」前成員，2019年被爆出婚前玩「5劈」，誤當小三的女子揚言不想活，但正宮仍選擇原諒，並與他閃婚誕下2子，劣行遭網友痛罵「死性不改」、「世紀賤男」。而今傳出張致恒被老婆單方面休夫，引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-29 16:00:00｜2022-01-29 16:06:26
張致恒2019年7月底突然在IG曬出一家三口照，宣布閃娶女粉絲雯雯，同時分享當爸喜悅，怎料，一名與他長跑5年的女友聞訊崩潰，直接在底下留言問「我呢？你會不會覺得你有什麼話要和我講？你想逃避到什麼時候，一個電話都不面對？」後又絕望發文，「為何突然世界末日」、「我怕過不了今晚」，劈腿醜聞才被揭發。
不僅如此，接著又有多名女子指控，張致恒疑似周旋於5女之間，「小四」爆料，她早知張致恒與雯雯在交往，對方就是因為雯雯懷孕才會結婚，痛批「騙了一個又一個」，張致恒也因此形象重挫，賠上演藝事業，目前在餐廳當廚師，低調過生活。
沒想到，雯雯日前無預警在IG發文，宣布和張致恒結束夫妻關係，「分開不代表完結，只是讓大家過更好的。今天，我們正式離婚了。我也真心祝福你能夠幸福」。而張致恒至今未有任何回應，據港媒報導，他的經紀人、姊姊等親友被問及離婚一事，都不願正面回應。（編輯：楊穎軒）