中返台女確診！北市公布足跡　曾到APPLE信義店

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案18761為20多歲女性，居住於信義區，1月9日自中國入境，1月7日入境前、9日入境當日及23日檢疫期滿前採檢PCR均為陰性，案18761係1月9至23日於萬華區防疫旅館進行檢疫，24日隔離期滿返家自主健康管理，27日晚間因出現喉嚨痛症由衛生局安排就醫採檢PCR陽性確診，感染源待釐清，匡列居家隔離10人，包含同住者3人及相關接觸者7人，已安排採檢。
北市衛生局公布案18761的1月24至27日臺北市的公共場域活動足跡，針對足跡重疊者發送400封簡訊，提醒接獲簡訊民眾於2日內儘速自行前往台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳等7家醫院急診處採檢區進行採檢，1月24日至南港後山埤郵局（南港區忠孝東路五段）、CITYLINK松山壹號店（信義區松山路）、台灣大哥大後山埤門市（信義區中坡南路22巷）、遠傳台北後山埤門市（南港區忠孝東路五段）、中華電信五分埔服務中心（信義區永吉路）、Apple信義A13直營店（信義區松壽路），1月25日至台灣聯通停車場（台北市中正區衡陽路）、遠東百貨台北寶慶店（中正區寶慶路）、女性內衣特賣會（大安區信義路三段150-1號1樓），大安高工地下停車場（信義路三段166巷）、台灣中油信義路加油站（台北市大安區信義路四段）及1月27日至台北永吉郵局（信義區永吉路） 、佳利屋麵包店（信義區永吉路）、全家永吉二店（信義區永吉路）、信義盛康藥局（信義區永吉路）、萊爾富北市松永店（信義區永吉路）、鴻濟藥局（信義區永吉路326巷）、全家新松林店（信義區虎林街）、愛買忠孝店（信義區忠孝東路五段）等。
北市衛生局呼籲民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、腹瀉、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀或嗅味覺異常等症狀，請儘速就醫或前往上述7家臺北市醫院採檢站採檢，就醫或篩檢前請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具，相關問題可洽1922或北市防疫專線02-23753782詢問。