春節疫苗接種不打烊！各縣市「施打時間、地點」一次看

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台北市
北市的疫苗接種，僅限1月25日有上「台北市政府疫苗預約平台」預約的民眾施打。
春節施打時間：2月4日至2月6日(初四至初六)
疫苗廠牌：BNT疫苗2.1萬量能
接種地點：東區地下街 7 號廣場／ 98 家特約診所
新北市
春節施打時間：1月27日至1月30日(小年夜)，除夕、初一休息， 2 月 2 日至 6 日(初二至初六)
疫苗廠牌：BNT、莫德納
接種地點：中和環球商場開設「機動接種站」
施打對象：接種1、2、3劑皆可以，每日1000名額
桃園市
春節施打時間：1月29日至1月31日(除夕)，初一、初二休息，2月3日至6日(初三至初六)
疫苗廠牌：BNT、高端、AZ、莫德納
接種地點：桃園市榮民服務處、桃園巨蛋體育館、合約醫療院所
施打對象：接種1、2、3劑皆可
台中市
春節施打時間：1月31日至2月6日(除夕至初六)
疫苗廠牌：AZ、莫德納、BNT及高端
接種地點：特約醫療院所、快打站
施打對象：接種1、2、3劑皆可
台南市
春節施打時間：大年初一（2月1日）
疫苗廠牌：BNT
接種地點：安定蘇厝第一代天府真護宮、204間開診院所
施打對象：接種1、2、3劑皆可，須上網預約
高雄市
春節施打時間：1月31日至2月6日(除夕至初六)
疫苗廠牌：莫德納、BNT及高端
接種地點：美麗島捷運站、岡山慈濟、261處特約醫療院所
施打對象：接種1、2、3劑皆可
新竹市
春節施打時間：除夕（1月31日）、初四至初六（2月4日至2月6日）
疫苗廠牌：
接種地點：18間合約診所
施打對象：接種1、2、3劑皆可
宜蘭縣
春節施打時間：初四至初五（2月4日至2月5日）
疫苗廠牌：BNT、高端
接種地點：宜蘭慈濟接種站、羅東鎮東光國中
施打對象：接種1、2、3劑皆可
（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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