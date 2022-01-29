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春節疫苗接種不打烊！各縣市「施打時間、地點」一次看

▲為了應對疫情變化，農曆春節期間各縣市也紛紛提供疫苗施打時間。（示意圖／記者黃正忠攝）
▲為了應對疫情變化，農曆春節期間各縣市也紛紛提供疫苗施打時間。（示意圖／記者黃正忠攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-29 19:32:48｜2022-01-29 20:04:50

因Omicron新型變異株威脅不減，且國內本土疫情仍持續延燒，加上農曆春節期間國人團聚頻繁，中央流行疫情指揮中心今（29）日呼籲，社區傳播風險變高，呼籲還沒接種第1、2劑COVID-19疫苗的長者及高風險族群，應儘速完成接種，獲得保護力。而各縣市也紛紛公開春節期間間種疫苗的時間、地點。

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各縣市過年接種疫苗資訊：

台北市

北市的疫苗接種，僅限1月25日有上「台北市政府疫苗預約平台」預約的民眾施打。

春節施打時間：2月4日至2月6日(初四至初六)
疫苗廠牌：BNT疫苗2.1萬量能
接種地點：東區地下街 7 號廣場／ 98 家特約診所

▲台北市過年期間疫苗施打。（圖／台北市政府）
▲台北市過年期間疫苗施打。（圖／台北市政府）

新北市

春節施打時間：1月27日至1月30日(小年夜)，除夕、初一休息， 2 月 2 日至 6 日(初二至初六)
疫苗廠牌：BNT、莫德納
接種地點：中和環球商場開設「機動接種站」
施打對象：接種1、2、3劑皆可以，每日1000名額

▲新北市過年期間疫苗施打。（圖／新北市政府）
▲新北市過年期間疫苗施打。（圖／新北市政府）
桃園市

春節施打時間：1月29日至1月31日(除夕)，初一、初二休息，2月3日至6日(初三至初六)
疫苗廠牌：BNT、高端、AZ、莫德納
接種地點：桃園市榮民服務處、桃園巨蛋體育館、合約醫療院所
施打對象：接種1、2、3劑皆可

▲桃園市過年期間疫苗施打。（圖／桃園市政府）
▲桃園市過年期間疫苗施打。（圖／桃園市政府）
台中市
春節施打時間：1月31日至2月6日(除夕至初六)
疫苗廠牌：AZ、莫德納、BNT及高端
接種地點：特約醫療院所、快打站
施打對象：接種1、2、3劑皆可

台南市
春節施打時間：大年初一（2月1日）
疫苗廠牌：BNT
接種地點：安定蘇厝第一代天府真護宮、204間開診院所
施打對象：接種1、2、3劑皆可，須上網預約

▲台南市過年期間疫苗施打。（圖／台南市政府）
▲台南市過年期間疫苗施打。（圖／台南市政府）
高雄市
春節施打時間：1月31日至2月6日(除夕至初六)
疫苗廠牌：莫德納、BNT及高端
接種地點：美麗島捷運站、岡山慈濟、261處特約醫療院所
施打對象：接種1、2、3劑皆可

▲高雄市過年期間疫苗施打。（圖／高雄市政府）
▲高雄市過年期間疫苗施打。（圖／高雄市政府）
新竹市
春節施打時間：除夕（1月31日）、初四至初六（2月4日至2月6日）
疫苗廠牌：
接種地點：18間合約診所
施打對象：接種1、2、3劑皆可

▲新竹市過年期間疫苗施打。（圖／新竹市政府）
▲新竹市過年期間疫苗施打。（圖／新竹市政府）
宜蘭縣
春節施打時間：初四至初五（2月4日至2月5日）
疫苗廠牌：BNT、高端
接種地點：宜蘭慈濟接種站、羅東鎮東光國中
施打對象：接種1、2、3劑皆可

▲宜蘭縣過年期間疫苗施打。（圖／宜蘭縣政府）
▲宜蘭縣過年期間疫苗施打。（圖／宜蘭縣政府）
（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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