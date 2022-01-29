春節期間高雄2千人隔離　陳其邁表歉意：你們是防疫英雄

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高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎公布確診者足跡，包含大寮公托中心、家樂福小港漢民店、屈臣氏鳳山門市、大潤發鳳山店、爭鮮迴轉壽司鳳山店、三媽臭臭鍋光遠店、豐榮蒸飯店、八方雲集新衙店、鳳山洛克運動健身房等，並且案18774因工作需求在27日上午8時30分到9時55分曾出入鳳山區多間餐廳。
因應春節期間高雄有約2000人還在進行隔離、不能跟親人團圓，陳其邁在記者會上說，自己覺得非常失禮也非常抱歉，他喊話感謝，「你們是防疫英雄，謝謝你們犧牲過年讓高雄更安全。」他並宣布，中華電信、遠傳、台灣大哥大會提供免費專屬序號，從除夕開始共14天，隔離民眾可以上這3家提供的OTT服務平台，免費追劇追到飽。
因應今天新增有1例是小港區鄰居在社區停車場接觸2、3分鐘就確診，陳其邁說，今天上午10時30分到晚上9時在小港區中天寶殿加開社區篩檢站，呼籲附近民眾前往採檢。確診者足跡集中的旗津、小港、前鎮等區，陳其邁也宣布同步實施所有呼吸道症狀患者，醫師都要詢問工作史及足跡、務必快篩與轉診，並要注意可能風險。
陳其邁表示，過年期間，旗津醫院仍持續開設篩檢站，若有返鄉、自覺有呼吸道症狀或有接觸史的，每天上午9時到12時、下午1時到4時都有採檢服務，可以到場採檢。
另針對有職場接觸風險、接獲通知進行第2次採檢的民眾，陳其邁表示，旗津醫院、高科大旗津校區都延長採檢到今天晚上9時，請民眾務必配合在今天內完成採檢，「這樣過年跟親友見面也比較安心」
高科大今天也發新聞稿表示，因應先前有1名學生確診，共匡列114名還在高雄、未返回外縣市的接觸者，在今天凌晨0時隔離檢疫期滿，且再次採檢全數陰性，同學們已由家長接回進行後續7天居家隔離。（編輯：李亨山）1110129
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。