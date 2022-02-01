虎年最強新片懶人包　「台版龍貓」真人動畫尬月球大災難

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《歡樂好聲音2》延續上一集歡樂氛圍，更多的是膾炙人口的流行金曲及感人的情節，主角無尾熊巴斯特（英文版：馬修麥康納；中文版：饒舌歌手ØZI）及他旗下的藝人將他的新穆恩劇院，轉變成當地最火紅的表演場地，但是他有更大的野心，舉辦一場全新歌舞大秀的首演會，但是他們必須先說服全世界最孤僻的搖滾巨星、獅王柯雷卡洛威（U2主唱波諾）加入他們的表演行列。
本集配音陣容除了豬媽媽蘿希坦（瑞絲薇斯朋）、豪豬愛希（史嘉蕾喬韓森）、大猩猩強尼（泰隆艾格頓）等原班人馬，還有新加入的菲董、海爾希等人獻聲。出現的金曲有40多首，例如怪奇比莉、尚恩曼德斯、亞莉安娜、威肯、泰勒絲、卡蒂B、BTS防彈少年團、王子、艾爾頓強、酷玩樂團、U2的暢銷曲及經典作。
《亡命陷阱》（The Trap，1/28已上映）
《亡命陷阱》是一部號稱挑戰《迴憶》及《聲命線索》的韓式驚悚片，由姜星 、朴延宇 、姜東浩 、姜勝賢等人主演，劇情反轉再反轉，一場失控濺血的殺身之禍，不到最後關頭不知道結局。
劇情描述正皓約好友奇英去露營，奇英本來不想去，但因喜歡的智愛也答應前往，只好再找了彩琳打算讓她與正皓湊成對，自己對智愛便有機可乘。原本一趟輕鬆愉悅的山中之旅，卻因突如其來的持刀怪客闖入瞬間變調。越往山裡走，事情越發不對勁，以為的藏身之地，真正的危險正虎視眈眈...
《極速快遞》（Special Delivery，1/28已上映）
《極速快遞》由《寄生上流》朴素談主演，《機密同盟》製作人攜手《屍速列車》發行團隊打造的犯罪飛車電影，首次挑戰動作片的朴素談，片中疾速駕駛車輛，拚命躲避身後其他飛車的追擊，甚至撞破平交道柵欄，驚險閃過疾駛而來的火車，刺激無比的飛車追逐場面，宛如韓版《玩命關頭》，她也親身消化高難度武打動作，為觀眾帶來強勁的痛快感。
故事敘述專業快遞員銀河（朴素談 飾），只要能拿到報酬，不論什麼東西都能配送成功。但某天在她讓孩子書元（鄭賢俊 飾）上車後，竟捲入了出乎意料的事件中，成為警方和國家情報院的追捕對象...
《極速快遞》日前入選第51屆荷蘭鹿特丹國際影展，影展相關人士表示：「《極速快遞》令人看得津津有味，不僅十分愉快，還充滿緊張感，是非常有動作感的電影！且朴素談在電影中是很活躍的中心人物，完美引領了整部作品，以《寄生上流》在全世界獲得人氣的她，在本作中充分展現出嶄新的魅力！」
《嗨！神獸》（Hello! Tapir，2/1已上映）
真人動畫《嗨！神獸》由馬來西亞新銳導演池家慶執導，集結楊采妮、白潤音、呂雪鳳、李李仁主演，本片以奇幻手法，塑造一隻會吃掉惡夢的神獸「食夢貘」，探討孩童和成人面對死亡的心境與態度，故事暖心、療癒。全片在台灣取景拍攝，耗時2年，片中大小神獸以機器加上CG後製呈現，從毛髮細節到表情變化都栩栩如生，榮獲金馬獎最佳視覺效果提名。
《嗨！神獸》背景設定在宜蘭漁村一個純樸小鎮，這裡的人們多以捕魚維生，漁夫爸爸告訴兒子阿吉，傳說中的神獸會在夜裡出現，把大家的惡夢都吃掉，讓阿吉對神獸的存在深信不疑，有天爸爸出海捕魚後沒了消息，離家許久的媽媽再度出現，不知所措的阿吉決定和他的朋友們一起前進森林找尋神獸。
《月球隕落》（Moonfall，2/4上映）
執導過《ID4星際終結者》、《明天過後》、《2012》等票房大片，有「災難片之王」封號的好萊塢知名導演羅蘭艾默瑞奇，今年推出全新力作《月球殞落》，集結堅強卡司，包括荷莉貝瑞、派翠克威爾、唐納蘇德蘭、麥可潘納等人。這次災難發生在銀河系，電影呈現月球墜落時，重力波讓所有事物都被吸離地球表面，海水浮起四竄、城市遭到撕裂、無數月球碎片等。
本片描述月球突然偏離運行軌道，即將撞上地球，而人類為了避免浩劫，派遣3人小隊前往太空，試圖探究月球失控的原因。羅蘭艾默瑞奇斥資1.5億美金（約40億台幣），打造前所未見的史詩及災難場景，極致震撼的星球對撞場景，絕對是只有在大銀幕才能完整體驗。